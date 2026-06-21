Mesaj RO Alert în Tulcea, după ce Rusia a atacat cu drone lângă granița României. Două avioane Eurofighter, ridicate de la baza Borcea

Avioane de luptă Eurofighter Typhoon. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit mesaj RO-ALERT în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunțat duminică ridicarea în aer a două avioane Eurofighter britanice, aflate la baza Borcea.

„În noaptea dinspre 20 spre 21 iunie, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Ca urmare a detectării a unui grup de semnale radar, la 22 km nord-est de Vâlcove, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 02:16”, a precizat MApN într-un comunicat de presă.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 02.19, pentru monitorizarea situaţiei.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 3.37. MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de aceste atacuri şi menţine permanent legătura cu acestea”, se mai arată în comunicatul ministerului Apărării.