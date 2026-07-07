Radarele MApN au detectat un roi de drone care se îndreptau spre Insula Șerpilor. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au fost avertizaţi marţi prin mesaj RO-Alert că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian. FOTO Antena 3 CNN

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat marți, la ora 9.52, un grup de ținte aeriene la o distanță de aproximativ 20 km Est de Insula Șerpilor, Ucraina. În acest context, locuitorii din nordul judeţului Tulcea au fost avertizaţi prin mesaj RO-Alert că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 10.25, pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 10.29.

”Mesajul este unul de informare şi avertizare, iar populaţia este rugată să urmeze recomandările transmise dacă situaţia o impune şi să apeleze numărul unic de urgenţă 112 dacă observă obiecte care cad din cer şi pun în pericol bunurile materiale şi integritatea personală”, au precizat reprezentanţii ISU Tulcea.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a încetat la ora 11.05.