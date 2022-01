Ministrul Energiei, deranjat de întrebările despre neplata facturilor la utilități: "Eu am reclamat furnizorul și n-am plătit. Nu spun că ce am făcut trebuie să facă toți"

"Cei care au întocmit facturi eronate, toți furnizorii, vor trebuie, obligați și cu amendă, să le storneze, să nu perceapă penalități și le vor și face corespunzător", a subliniat Virgil Popescu.

"Penalitățile se pun la 30 de zile după neplată. Abia le-au emis."

"Am spus ce aș face eu dacă m-aș găși în situație de acest gen, si m-am găsit. Prima dată am reclamat furnizorul, nu s-a întâmplat nimic. Am reclamat la ANRE, după reclamație s-a rezolvat situația. A două oară la fel.

Vă spun ce fac eu. Nu recomand nimănui, nu pot să spun nimănui ce să facă. Va spun doar ce fac eu, pentru că eu cred că am avut dreptate.

Departe de mine gândul de a spune cuiva ce să facă, sau să nu plătească sau să plătească o factură. Nu spun că ceea ce am făcut eu trebuie să facă toți."

