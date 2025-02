Ministrul Energiei, după Comandamentul de iarnă: „Nu există nicio avarie în acest moment, în ciuda episodului de ger, de ninsoare”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Sursa foto: Facebook/ Ministerul Energiei

Evaluarea capacităţilor de producţie şi a modului în care este acoperit consumul în această perioadă geroasă a arătat că nu există niciun fel de risc ca românii să rămână fără gaz sau fără energie electrică, a declarat, marţi, la finalul şedinţei Comandamentului de iarnă, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

"Am convocat pentru astăzi un Comandament de iarnă pentru a evalua starea Sistemului Electroenergetic Naţional, starea reţelelor, eventualele probleme în teren, de asemenea zona de producţie energie electrică, modul în care acoperim consumul, şi zona de gaze, depozite, producţie, importuri, exporturi.(...)

Este important să le mulţumesc de la bun început colegilor care sunt în teren în aceste condiţii şi au făcut eforturi pentru a ţine avariile la un nivel minim. Practic, pe reţeaua de transport, dar şi pe reţeaua de distribuţie, inclusiv pe liniile de medie tensiune, nu există nicio avarie în acest moment, asta în ciuda episodului de ger, de ninsoare.

„Episodul de ger se va întinde probabil până pe 24 februarie”

Am făcut, de asemenea, o evaluare a capacităţilor de producţie, a modului în care acoperim un consum care se estimează a fi în continuare destul de ridicat, având în vedere că vremea se menţine rece şi, pe prognozele pe care le-am primit, avem un episod de ger care se va întinde probabil până pe data de 24 (februarie n.r.), deci o săptămână trebuie să trecem de această perioadă.

Vreau să subliniez foarte clar pentru toată lumea că nu există niciun fel de risc ca românii să rămână fără gaz sau fără energie electrică. Sigur, cu excepţia avariilor punctuale care se pot întâmpla şi sunt de înţeles. Dar din perspectiva adecvanţei sistemului energetic, din perspectiva gazului, depozitelor, plus ceea ce avem din import-export, nu există niciun fel de risc", a explicat Burduja.

„Nu vom avea absolut nicio problemă în a acoperi consumul intern de gaze"

El a subliniat că, în prezent, în depozite există 1,37 miliarde normal metri cubi de gaze, gradul de umplere fiind de 37% şi nu va fi nicio problemă în ceea ce priveşte acoperirea consumului intern.

"Îmi amintesc, încă din luna noiembrie, cei care ne-ar vrea dependenţi din nou de gazul celor care l-au folosit ca armă de şantaj au venit cu acest fake news că depozitele României sunt goale şi am arătat atunci, cu date la zi, miliardele de normal metri cubi pe care le aveam înmagazinate în depozite. Ce s-a întâmplat în acel interval de timp, sigur că vom stabili cu exactitate.

Dar şi astăzi România are 1,37 miliarde normal metri cubi în depozite şi un grad de umplere de 37%. Din discuţiile pe care le-am avut, capacitatea de extracţie în această perioadă se va menţine în jurul cifrei de 17 milioane, 16-17 milioane, astfel încât, din ceea ce producem, undeva la 24 de milioane, plus ceea ce extragem în fiecare zi 16-17 (milioane mc n.r), plus ceea ce importăm, nu vom avea absolut nicio problemă în a acoperi consumul intern", a precizat ministrul Energiei.

„Ne acoperim peste 99,9% din consumul anului trecut din producţie internă de gaz”

Acesta a menţionat că, anul trecut, consumul total de gaze în România a fost undeva la 9,9 miliarde de normal metri cubi, iar România a importat net, de la 1 ianuarie până la finalul anului 2024, 5 milioane de normali metri cubi, "deci 0,0006% din cât a consumat".

"Practic o independenţă energetică în zona de gaze. Şi încă o dată spun: faptul că am devenit cel mai mare producător de gaz în Uniunea Europeană, faptul că ne acoperim o mare parte, iată peste 99,9% din consumul anului trecut din producţie internă de gaz, asta înseamnă că putem să fim liniştiţi, că avem securitate energetică pe zona de gaz", a punctat Sebastian Burduja.

Totodată, el a semnalat că aportul pe care cărbunele îl aduce în Sistemul Energetic Naţional este unul important, Complexul Energetic Oltenia funcţionând în acest moment cu cinci grupuri şi jumătate, pentru că cel de la Işalniţa funcţionează cu un singur cazan.

Ministrul Energiei a mai precizat că zilele următoare şi aportul centralelor eoliene va fi unul semnificativ.