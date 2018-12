Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut o serie de precizări la Antena 3 cu privire la pensiile și salariile românilor.

„Ultimele cifre ne arată că sunt 5.011.000 de pensionari. Sunt, într-adevăr, 5,5 milioane de salariați, dar sunt 6,4 milioane de contracte de muncă. Nu intră angajații din sistemul de apărare, din servicii. Apăsarea foarte mare și întrebările domnului președinte se bat cap în cap pentru că avem inițiative legislative ale opoziției care solicită niște chestiuni extravagante de măriri a salariului, a punctului de pensii. Eu condamn foarte mult aceste declarații și le consider declarații iresponsabile”.

„Bunicii și părinții au suficiente greutăți pentru a mai sădi în sufletul lor încă un semn de întrebare asupra faptului că această pensie luna viitoare s-ar putea să nu o primească. Vă spun cu toată sinceritatea că din perioada 2009 până în 2012, când am preluat noi guvernarea, de la 1 ianuarie 2013 am majorat valoarea punctului de pensie și de atunci am continuat gradual. Știm că nu e suficient, dar cu siguranță, prin măsurile pe care le luăm, am creat plus valoare”.

„Am mărit pragul de impozitare a pensiei. Am scutit toți pensionarii să nu mai plătescă acea asigurare de 5,5% la sănătate. Știți că în 2010, când a fost acea intenție de tăiere a pensiilor, s-au adresat exact pensionarilor cu pensiile cele mai mici. Prima noastră măsură pe care am luat-o când am venit la guvernare a fost să restituim acei bani oamenilor. Am venit cu gândul să facem ceva bun și responsabil”.

Ministrul Muncii a explicat și cât va fi punctul de pensie în anul 2019.

„Noi am făcut un grafic pentru a înțelege toată lumea ce am făcut. Am plecat din 2016 cu 871,7. Suntem în 1 ianuarie cu aplicarea ratei inflației de 5,25% la 917,5 lei. Mergând pe efectul legii 263, ar fi trebuit ca la 1 ianuarie 2018 să avem acel 970,7 lei. Am avut 1.100 de lei. În continuare, ar fi trebuit ca la 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie să fie 1.045 de lei. Și pensionarii primesc pe un punct de pensie 1.265 de lei”.