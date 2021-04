Mircea Badea face din nou show: Discuție imaginară Florin Cîțu - Klaus Iohannis despre demiterea lui Voiculescu

"Cu privire la ce s-a întâmplat astăzi: este încântător pur și simplu, pe de o parte sufăr că domnul Vlad Voiculescu nu mai este ministrul Sănătății, mie îmi plăcea foarte mult, făcea o treabă extraordinară pe care românii o meritau, deci din acest punct de vedere sunt, iată, foarte mâhnit, dar pe de cealaltă parte sunt foarte încântat pentru că asta înseamnă totuși viață democratică.

Adică unii spun 'dom'le, Cîțu are dreptul să facă lucrurile astea. Păi da, dar și ceilalți au dreptul să nu mai susțină Guvernul. Nu sunt obligați să susțină Guvernul - poate nu mai vor, de exemplu. Și, până la urmă, asta este viața democratică, nu? Ce se întâmplă în acest moment pare destul de clar, ca fotografie de moment. E clar că domnul Cîțu s-a săturat de Vlad Voiculescu, poate din motive corecte, deși nici domnul Cîțu nu e chiar o zambilă, și s-a dus la domnul președinte, i-a cerut acceptul - 'domnu' președinte, hai să-i încălecăm pe ăștia, că nu se mai poate. 'Te susțin', i-a zis președintele și atunci domnul Cîțu l-a executat pe domnul Voiculescu", a spus Mircea Badea.

Este cutremur în coaliţia de guvernare. Scandalul a fost detonat de premierul Florin Cîţu, care l-a demis azi pe ministrul Sănătăţii. Deşi Vlad Voiculescu nu a avut nici până la această oră o reacţie, mai multe mişcări-şoc au venit de la cei din USR.

Dan Barna a anunţat inițial că USR PLUS nu îl mai susţine pe Cîţu premier. Apoi, liderii alianţei USR PLUS au luat o nouă decizie radicală. Astfel, cât timp Florin Cîţu este prim-ministru, miniştrii care sunt membri USR PLUS nu vor participa la şedinţele Executivului, conform surselor Antena 3.

Miercuri seară, Florin Cîțu a fost desemnat ministru interimar la Ministerul Sănătății. Decizia a fost luată de către președintele Klaus Iohannis. Șeful Guvernului a anunțat că, după refuzul lui Dan Barna de a asigura interimatul la Sănătate, i-a înaintat președintelui propunerea ca premierul să o facă, iar Klaus Iohannis a acceptat.

Premierul trebuie ca în 5 zile să propună preşedintelui un nou ministru al Sănătăţii.

