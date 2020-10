Nadia Comăneci, Anastasia Soare și Alexandra Nechita, interviu spectaculos la Sinteza Zilei. Cum s-au cunoscut cele mai iubite românce de peste Ocean 

Trei dintre cele mai îndrăgite românce din Statele Unite au vorbit despre prietenia care le leagă și despre momentele frumoase pe care le-au pregătit împreună. Regina sprâncenelor, Anastasia Soare, a mărturisit că pentru ea, Nadia și Alexandra sunt ca o familie, și le-ar sări în ajutor oricând ar fi nevoie.

„Acum 18 ani când eram în Los Angeles am citit un articol într-o revistă foarte populară. De fiecare dată mă uitam la un articol de Steven Cojocaru, care scria despre ce e nou, celebrități. Unul dintre articole a fost despre Anastasia. Am citit despre ea, despre sprâncene și citind am spus, Anastasia ca Anastasia, dar Soare nu există ca nume american.

L-am contactat pe acest Steven Cojocaru, l-am rugat să îmi dea numărul lui Anastasia și am sunat-o iar ea îmi spune, hai să servim masa de seară mâine. Așa a început amiciția noastră și ea m-a luat sub aripa ei ca și surioara ei mai mică. Pe Alexandra tot la fel, am văzut-o într-o emisiune a lui Oprah Winfrey, o numeau micuța Picasso. Numele de familie îmi suna cunoscut, am aflat apoi că am copilărit cu tatăl ei la Onești”, a povestit Nadia.

Anastasia Soare: „Sunt lucruri care ne leagă, suntem ca o familie”

„Pe Alexandra am cunoscut-o la un party dat de părinții ei, unde m-a adus Nadia. Cred că ce a fost foarte interesant a fost acestă admirație pe care am avut-o pentru Nadia și Alexandra. Facem lucruri diferite dar avem la bază același concept despre viață, determinare, și asta ne-a adus atât de aproape.

Sunt lucruri pe care noi ne leagă, avem aceleași lucruri pe care românii în general le au, dacă una dintre ele mă sună că are nevoie de ceva, imediat sar, sunt ca și familie pentru mine”, a spus Anastasia la „Sinteza Zilei”.

