Narcisa Lecuşanu, una dintre cele mai valoroase handbaliste ale României lansează cartea autobiografică, ''Povestea vieţii mele''

Narcisa Lecușanu, apreciată drept una dintre cele mai valoroase handbaliste ale Românie, membră în Comitetul Executiv al Federaţiei Internaţionale de Handbal (IHF), încheie anul 2020 lansând cartea autobiografică „Povestea vieții mele”.

Narcisa Lecuşanu, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre cartea sa de suflet.

''A durat ceva timp, aproximativ doi ani. În primă fază am refuzat efectiv să îmi pun viaţa în paginile unei cărţi, însă, am fost îndemnată de scriitoarea Mariana Gorczyca, unul din oamenii care cunoaşte handbalul. Ea a fost profesoară de română şi italiană la un liceu din Sigihişoara, acolo unde Federaţia Română de Handbal are un centru de excelenţă şi cumva, foarte apropiată handbalului s-a gândit că este oportun și foarte important pentru sportivii din România să apară și o autobiografie a unui sportiv român. Din câte am înțeles eu de la ea și de la alți oameni de carte, nu există o autobiografie a unui sprotiv român și cumva ar inspira mai mulți, fiind autentic românesc.

''Nu e uşor să îţi pui viaţa într-o carte, în cuvinte, însă, cumva, povestea a curs normal''

Mariana m-a rugat să mă gândesc la copilărie, Crăciunul în copilărie şi aşa mai departe. După ce i-am trimis prima parte aşa cum am convenit, mi-a spus că sunt un fel de Creangă, dat fiind că sunt din Bacău de lângă Creangă (...) Momente grele sunt mai multe, dar Dumnezeu m-a ajutat și am trecut peste ele. Partea cu accidentările. Nu e ușor să o povestești, pentru că până la urmă, accidetările fac parte din viața sportivului.

Prima accidentare eu am avut-o la 30 de ani și am rămas fără cartilaj la genunchiul stâng, piciorul de bătaie, pentru cei care cunosc handbalul știu ce spun. Mi-a fost foarte greu să revin. Mi-a trebuit aproape 8 luni de zile, deşi am revenit cumva după trei luni, dar mi se umfla piciorul, nu aveam musculatura bine refăcută, cumva încurajată şi de doctori. Şi pentru mine a fost o provocare. Am fost cumva prima operaţie de cartilaj în România, cu microfracturi şi aşa mai departe. Nimeni nu ştia nimic. La ligamente, la ruptura de menisc mai poţi întreba colegi şi din alte sporturi, tu cât ai stat, care a fost recuperarea (...)

''La trei ani și jumătate a trecut trenul peste mine!''

Nu este uşor, mai ales momentul când a trecut trenul peste mine, la trei ani jumate, după care au fost neajunsurile de la pomul de Crăciun, greu de achiziţionat un brad, dar am crescut, nu vreau să mă plâng.

Cartea se găseşte online. Mulţumesc editurii Coresi, domnului Vasile Poenaru şi doamnei Michiela Poenaru, oamenii care au stat alături de mine, Mariana Gorczyca care m-a ajutat foarte mult să pun, dar și doamnei Ruxandra Petre care m-a autat să corectez textul, pentru că a avut nevoie de o așezare frumoasă în pagină. Cred că citiorii vor fi impresionați și inspirați de carte, pentru că este scrisă cu suflet'', a spus Narcisa Lecușanu, în exclusivitate la Antena 3.

Născută la Bacău pe 17 septembrie 1976, Narcisa Lecușanu și-a făcut debutul în handbal în anul 1988. Printre cele mai importante titluri obținute se numără cel de campioană mondială de tineret cu naţionala României (1995), vicecampioană mondială cu România la Sankt Petersburg (2005), câștigătoare a Cupei Cupelor EHF cu formația Oltchim Râmnicu Vâlcea (2007) și finalistă a Ligii Campionilor cu Oltchim (2010). A reușit să înscrie 129 de goluri pentru Oltchim, în Liga Campionilor, în 40 de partide, și 302 goluri pentru naționala României, în 116 partide. S-a retras în 2010, la 34 de ani, din cauza unei accidentări la genunchi. Din 2016, a fost aleasă membru component în Comitetul Executiv al Federaţiei Internaţionale de Handbal (IHF).