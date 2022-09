News Hour with CNN pregăteşte reportaje exclusive, ştiri verificate şi informaţii de ultimă oră

News Hour with CNN a reprezentat piatra de temelie în parteneriatul dintre Antena 3 şi CNN. Echipa a fost lăudată chiar de preşedintele CNN Worldwide Commercial, Rani Raad. Începând de astăzi, News Hour with CNN vine cu schimbări majore: reportaje exclusive, ştiri verificate, dar şi speranţă.

Sursa foto: Antena 3 CNN

De luni până vineri, începând cu ora 18.00, News Hour with CNN va aduce în casele dumneavoastră cele mai noi informaţii despre cele mai importante subiecte din România şi din lume.

"Ne concentrăm pe eveinmentele globale care ne afectează din ce în ce mai mult, aşa cum am făcut în fiecare zi. Am încercat să luăm valorile şi obiectivele CNN şi să le transpunem în proiectul nostru", a declarat Ana-Maria Roman, prezentator News Hour with CNN.

La News Hour with CNN veţi vedea şi interviuri cu unii dintre cei mai importanţi oameni din lume.

"Am documentat, am vorbit cu oameni foarte importanţi din această lume, nu doar din România. Cunoscutul strateg George Friedman spune că România şi Republica Moldova ar putea fi în planurile lui Putin şi nu vă gândiţi la un război convenţional", a explicat şi Sergiu Cora.

Şi nu în ultimul rând, la News Hour with CNN veţi vedea şi speranţă.

"Aşa cum spunea şi Richard Quest, trebuie să aducem şi puţin speranţă. Aşadar, am trecut oceanul şi am ajuns la New York pentru a aduce oamenilor, lângă informaţie şi invitaţi speciali, o poveste de succes a doi români. Nu sunt oameni cunoscuţi, însă sunt oameni care vă vor inspira", a precizat Sabrina Preda.