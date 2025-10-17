O asistentă din Gorj a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive. A primit între 500 şi 1.500 de lei

În perioada pandemiei de COVID-19, asistenta medicală vaccina fictiv persoane în schimbul unor sume de bani. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în aplicare, vineri, un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele unei femei de 57 de ani, din comuna Ioneşti, pentru luare de mită în formă continuată şi fals informatic în formă continuată, potrivit Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, femeia a fost condusă de poliţişti în Penitenciarul Târgu Jiu, unde va executa o pedeapsă de şapte ani de închisoare.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că este vorba de o asistentă medicală care, pe perioada pandemiei de COVID-19, vaccina fictiv persoane în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 şi 1.500 de lei. Ulterior, ea le introducea numele în baza de date ca fiind vaccinate.

În vârstă de 57 de ani, femeia lucra la un cabinet medical din comuna Ioneşti.