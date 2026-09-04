O școală din București a emis diplome false pentru Nicușor Dan, Trump și Simion. Sunt „premiați” pentru educație sexuală

O şcoală din Capitală a emis diplome de merit pe numele unor politicieni pentru educaţie sexuală, sanitară și financiară. Foto: Captură Antena 3 CNN

O şcoală din Capitală a emis diplome de merit pe numele unor politicieni pentru educaţie sexuală, sanitară și financiară. Aşa-zisele distincţii le sunt destinate lui Donald Trump, Nicuşor Dan, George Simion, Ion Iliescu, dar şi altor personalităţi. Diplomele există, au ștampilă și semnătură, dar nicio instituţie a statului nu a putut sa explice cine le-a emis şi de ce.

„Este un dosar penal pe rol. Vă rog frumos, nu avem acordul comisiei de anchetă. Cu mine dacă discutați, s-a dat răspuns prin avocat”.

Aceasta este reacţia directorului Şcolii Gimnaziale Sfânta Treime din Bucureşti, instituţia de învăţământ care a emis diplome pentru educaţie sexuală, financiară sau sanitară pe numele lui Nicuşor Dan, Ilie Bolojan, Ion Iliescu, Donald Trump şi chiar pe numele inspectorului şcolar general Florian Lixandru.

„Diplomă pentru Donald Trump, nici nu vreau să citesc despre ce este vorba. Pentru fostul ambasador al SUA la București, refuz să citesc textul. Uitați semnătura și ștampila.

Pentru domnul președinte AUR, George Simion. Mergem mai departe, pentru Sorin Grindeanu. Uitați ce text are”, a spus Daniela Radu, o profesoară.

În total, 10 diplome pe numele unor politicieni şi personalităţi din România sau din Statele Unite. Cei mai mulţi dintre ei premiaţi pentru educaţie sexuală.

„Le-am primit așa cum primim noi diferite materiale și alte diplome, copii după decizii, într-un plic pe care doamna secretară mi l-a dat. Bineînțeles că am râs inițial, dar după aceea, când am văzut numărul acestora, am înțeles bătaia de joc”, a mai spus ea.

În încercarea de a afla cine le-a emis, profesoara a apelat la un expert criminalist pentru verificarea semnăturii şi ştampilei. Pentru comparaţie au fost folosite două diplome ale unor eleve ale şcolii gimnaziale. Rezultatele expertului sunt clare: „Semnatura de pe Diplomă a fost executată de Șerban Mihai Adrian. Impresiunile de ștampilă rotundă de pe cele trei diplome au fost aplicate cu aceeași ștampilă”.

Am încercat şi noi să aflăm cum a fost posibil să fie emise aceste diplome. Ne-am dus la directorul şcolii, a cărui semnătură, aşa cum a stabilit expertul, este pe document.



„Deci rugămintea mea este să înțelegeți că este un dosar pe rol și îmi rezerv dreptul de a nu face comentarii. Sigur, dar încercăm doar să înțelegem, pentru că vorbim de un lucru grav. Este semnătura dumneavoastră. Deci organele de cercetare vor cerceta. S-a depus plângere penală în acest sens”, a fost discuția dintre director și reporterul Antena 3 CNN, Ana Ciuvică.

Nu am primit niciun răspun lămuritor, aşa că am mers mai departe, la instituţiile responsabile.

„Încercăm, așadar, prima oară să luăm un punct de vedere de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, să vorbim chiar cu inspectorul școlar general, să aflăm cum a fost posibil să fie emise aceste diplome. Îl sunăm să vedem dacă este la birou și, bineînțeles, dacă dorește să vorbească cu noi. Niciun răspuns. Este a doua oară când încercăm să îl contactăm telefonic, îi lăsăm și un mesaj. Între timp, mergem la Ministerul Educației să vedem dacă ei au un răspuns pentru noi”, a transmis Ana Ciuvică.

Câteva minute mai târziu, am primit un mesaj de la Florian Lixandru, inspectorul Şcolar General, care ne-a transmis că nu este la birou şi ne-a dat un punct de vedere scris.

„În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate în evidențele oficiale ale unității de învățământ documente care să confirme emiterea și înregistrarea diplomelor prezentate în sesizare.

Totodată, verificările efectuate la nivelul unității nu au identificat documente instituționale care să confirme desfășurarea proiectelor și activităților menționate pe documentele prezentate.

ISMB va pune la dispoziția organelor competente documentele și informațiile solicitate, în vederea clarificării complete a situației”, a transmis Lixandru.



Inspectoratul transmite însă că a sesizat parchetul.

„Am ajuns și la Ministerul Educației și Cercetării. Poate reușim să facem rost de un punct de vedere chiar de la ministrul Mihai Dimian. Haideți să îl sunăm să vedem dacă el dorește să vorbească cu noi. Niciun răspuns, așadar, nici de la Ministerul Educației. Îi vom lăsa și lui un mesaj și vom contacta și purtătorii de cuvânt ai celor două instituții”, a mai transmis Ana Ciuvică.

Câteva ore mai târziu am primit şi răspunsul de la Ministrul Educaţiei, care ne-a spus că Inspectoratul Şcolar anchetează situaţia. Practic nicio instituţie a statului nu a putut să explice cum au apărut aceste diplome în spaţiul public deşi toate persoanele pe care le-am contactat cunoşteau situaţia.