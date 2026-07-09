Parcul de distracţii din Costineşti a fost închis de ANPC. Ce probleme au găsit comisarii: „Siguranța nu e negociabilă”

Parcul de distracţii din Costineşti a fost închis de ANPC. Foto: Getty Images

Parcul de distracţii din staţiunea Costineşti a fost închis temporar şi agenţilor economici le-au fost aplicate amenzi în valoare totală de 17.000 de lei, în urma deficienţelor constatate de comisarii Protecţiei Consumatorilor.

Potrivit şefului Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, Horia Constantinescu, una dintre gravele deficienţe constatate este sprijinirea echipamentelor de agrement pe structuri improvizate, din lemn, fiind pusă în pericol siguranţa celor care le utilizează.

"În cadrul acţiunii de control au fost verificaţi mai mulţi operatori economici, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 17.000 de lei. Una dintre cele mai grave deficienţe constatate, în opinia noastră, este sprijinirea unor echipamente pe structuri improvizate din lemn, situaţie care poate afecta stabilitatea acestora şi, implicit, siguranţa consumatorilor. De asemenea, majoritatea echipamentelor prezintă urme accentuate de coroziune, inclusiv în zonele cu care consumatorii intră în contact", a informat joi reprezentantul CJPC Constanţa, potrivit Agerpres.

Constantinescu a mai spus că aleile parcului se află într-o avansată stare de degradare, instalaţiile electrice prezintă deficienţe majore, reprezentând un pericol real, iar scaunele unor echipamente sunt deteriorate, cu rupturi şi exfolieri ale stratului de vopsea.

"Siguranţa consumatorilor nu este negociabilă. Echipamentele de agrement trebuie exploatate numai în condiţii care să nu pună în pericol sănătatea şi securitatea celor care le utilizează", a menţionat Horia Constantinescu.