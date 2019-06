Ploieșteanul devenit celebru în Mexic a făcut senzație în platoul Antena 3

foto: captura Antena 3

Rhadu, un tânăr cântareț din Ploiești, care a devenit faimos în lumea telenovelelor datorită muzicii sale, a venit duminică în platoul Antena 3, la News Magazine.

Rhadu este supranumit "regele cumbiei", un stil muzical foarte apreciat în multe țări America de Sud. A plecat din România având un vis foarte curajos.

"Am plecat după visul meu și îmi doream nu neapărat să devin faimos cât să fac muzica pe care eu mi-o doresc. îmi doream un proiect muzica aparte, nu am găsit muzica în niciun interpret și atunci am vrut să o creez eu.

Și am gasit acolo oamenii cu care a meritat să fac un proiect inedit. În Mexic cu cei mai cunoscuți mariachi și în Argentina cu producătorii lui Luis Fonsi și Gloria Estefan. Am avut șansa să avansez muzical", a spus Rhadu, la News Magazine.

Muzica sa l-a făcut celebru în presa mexicană și așa a aflat de existența lui și celebra Laura Zapata care l-a descoperit l-a dus la Televisa, imperiul telenovelelor.

"Am debutat acolo cu Laura Zapata în Televisa, am cunoscut actori de telenovele, fac o școală de actorie în Mexic cu Patricia Reyes Spíndola, o actriță de Hollywood, care este și producător de telenovele, a produs "Salome", și i-a fost profesoară Salmei Hayek", a dezvăluit Rhadu.