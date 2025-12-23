Un nou nume este favorit să preia ministerul Educaţiei. Cine e Luciana Antoci

Luciana Antoci, consilier de stat în Cancelaria premierului Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Un consilier de stat în Cancelaria premierului Ilie Bolojan este noul favorit pentru funcţia de ministru al Educației, au declarat surse din cadrul instituţie pentru Antena 3 CNN. Este vorba despre Luciana Antoci, consilier pe probleme de educaţiei. Iniţial, s-a vehiculat, la scurt timp după ce s-a aflat că Daniel David şi-a dat demisia, că acesta va fi înlocuit de Marilen Pirtea, deputat PNL la al treilea mandat și consilier onorific al prim-ministrului României.

Conform celor mai noi informaţii, pe primul loc al listei celor care ar putea ocupa fotoliu de ministru al Educaţiei se află Luciana Antoci, care, în prezent, este consilier de stat în Cancelaria premierului Bolojan.

În trecut, Luciana Antoci a fost șefa Inspectoratului Şcolar Iași și, apoi, prefectul județului Iași. Totodată, este profesoară de limba şi literatura română.

Surse din Ministerul Educației au precizat pentru Antena 3 CNN că Daniel David nu va fi înlocuit de Marilen Pirtea, care vine tot din mediul universitar. Astfel, pentru a calma spiritele, mai ales în rândul sindicatelor, se doreşte să se aleagă cineva din mediul preuniversitar.