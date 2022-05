Ce înseamnă când îți este poftă de ciocolată? Corpul tău strigă după ajutor

"Poftele sunt cheia diverselor deficite alimentare. Dietele sunt adesea considerate cauzele poftelor prin mecanisme fiziologice sau psihologice.

Totuşi, în mai multe studii randomizate încrucişate s-a demonstrat că dietele pe termen lung reduc poftele la persoanele supraponderale, iar dorința de a mânca un anumit aliment ascunde un deficit, care poate fi compensat prin alte surse.

Pofta de sărat

Unele persoane au poftă de alimente sărate, și anume chipsuri, sărățele, covrigei etc. Acest comportament alimentar este caracteristic indivizilor deshidratați sau celor cu deficit de clor, siliciu, electroliți, ultimul fiind acompaniat de simptome precum migrenă si lipsa de concentrare.

Indicat ar fi consumul alimentelor bogate in Vitamina B si siliciu precum nuci, semințe, cereale integrale și alimente bogate în clor: pește gras și lapte de capră.

Pofta de ciocolată

Ciocolata este o combinație de lipide și carbohidrați, dar mai conține și vitamine și minerale. Prin această poftă organismul poate cere magneziu, crom sau grăsimi esențiale.

Magneziul se găsește în alimente precum nuci, semințe, fructe și legume.

O altă cauza ar fi lipsa serotoninei, care poate fi rezolvată prin timp petrecut cu persoana iubită, prieteni sau animalul de companie.

Pofta de lapte

Pe lângă lipsa de calciu, cea mai frecventă cauză este setea, fiindcă laptele e compus 87% din apă.

Pofta de brânzeturi

Dacă îți vine sa mănânci cașcaval, prăjeli sau alte alimente cu conținut crescut de grăsime, ai putea avea un deficit de grăsimi esențiale, în special de acizi grași omega 3.

Majoritatea populației din Europa de Est are deficit de Omega 3 din cauza dietei. Introducerea peștelui (macrou, hering, ton, somon, sardine și cod), semințelor de in sau a altor alimente bogate in Omega 3 ar reduce și simptomele asociate acestui deficit: piele uscată, ochi uscați și dispoziție proastă.

Pofta de grăsimi poate fi cauzată și de lipsa de calciu, compensată prin ingestia de lapte, brânză și iaurt.

Pofta de carbohidrați

Dacă ai poftă de carbohidrați (pâine, cartofi, paste făinoase, orez) înseamnă ca îți lipsește nitrogenul, pe care il poți suplini cu mâncarea bogată în proteine: carne, pește gras, nuci, boabe și semințe chia.

Pofta de dulce

Pofta de dulce este cel mai greu de rezolvat, acest semnal fiind transmis de organism atunci când îi lipseste cromul, fosforul, sulful sau triptofanul.

Îmbogățește-ți dieta cu broccoli, pui și fructe proaspete daca ai deficit de crom, pui, vită, pește gras, ouă, lactate, nuci și cereale, daca îți lipsește fosforul, merișoare, hrean, varză și conopidă, dacă ai deficit de sulf și brânzeturi, cartofi dulci, spanac si stafide, dacă îți lipsește triptofanul .



Daca totuși ții să mânaci ceva dulce optează pentru fructe de pădure, combinate cu puțină ciocolată neagră și proteine (de ex: iaurt, brânză cottage sau lapte bătut), care îți oferă senzația de sațietate.

Bea apă, experții în nutriție consideră că deshidratarea ar putea provoca și ea pofta de dulce.

Poftele neobișnuite

Dacă ai poftă de gheață, cretă, lut este semn clar că ai insuficiență de minerale. În acest caz completează-ți dieta cu verdețuri, legume verzi, nuci și semințe.

Unele studii în rândul persoanelor cu tulburări ale ciclului nictemeral (care au ture de noapte) au arătat că privarea de somn cauzează un regim alimentar haotic si provoacă multe pofte nesănătoase. De aceea disciplina și somnul sunt alte două obiceiuri importante care ne țin în frâu poftele", scrie Aliona Chiroșcă pe blogul personal.