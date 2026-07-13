Polițiștii de frontieră români au salvat 414 oameni aflaţi în pericol pe Marea Mediterană, în 2026, în misiunile Frontex

Polițiștii de frontieră români au salvat 414 oameni aflaţi în pericol pe Marea Mediterană, în 2026. Sursa foto: Poliţia de Frontieră Română

Poliţia de Frontieră Română a transmis că echipajele române au salvat, de la începutul anului și până în prezent, 414 persoane aflate în pericol pe Marea Mediterană, în cadrul a 14 misiuni de căutare și salvare, în cdrul Operațiunii Comune „Italy 2026”, coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex).

"Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1.400 de ore de patrulare. În cadrul operațiunilor de căutare și salvare, acestea au intervenit pentru salvarea a 414 persoane, printre care s-au aflat minori și femei însărcinate.

Fiecare dintre aceste intervenții a presupus localizarea unor ambarcațiuni aflate în dificultate, acordarea primului ajutor persoanelor aflate la bord și transferul acestora în condiții de siguranță către autoritățile competente, în conformitate cu procedurile internaționale privind operațiunile de căutare și salvare pe mare", au comunicat autorităţile.

"Poliția de Frontieră Română are detașați în misiuni externe 167 de polițiști de frontieră, 10 mijloace tehnice auto și patru mijloace navale, care participă la operațiuni desfășurate în state membre ale Uniunii Europene și în Balcanii de Vest", a mai transmis instituţia.

"În același timp, România beneficiază de sprijinul operațional al Agenției Frontex prin prezența, la frontierele externe ale țării, a 241 de ofițeri din cadrul Corpului Permanent, cu diferite profiluri profesionale, a 274 de mijloace tehnice auto și a unui avion de supraveghere. Aceste resurse sunt utilizate în operațiunile desfășurate la frontiera terestră, maritimă și aeriană, contribuind la prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere", potrivit Poliţiei de de Frontieră Române.