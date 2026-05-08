Primăria Capitalei vrea să împrumute 279 de milioane de lei pentru refinanţarea datoriei publice

Consilierii generali ai Capitalei vor discuta miercurea viitoare un proiect care permite Primăriei Municipiului București să contracteze sau să garanteze împrumuturi interne de până la 279 de milioane de lei.

Finanțările ar urma să aibă o perioadă de rambursare de cel mult zece ani, scrie Agerpres.

Banii vor fi folosiți pentru refinanțarea datoriei publice locale, mai exact pentru plata ratelor de capital scadente în perioada iunie 2026 - iunie 2027, aferente împrumuturilor contractate anterior de Primăria Capitalei.

Potrivit documentelor anexate proiectului, bugetul local al municipalității are un grad de îndatorare considerat „redus”, de 12,8% pentru anul 2026. Nivelul este sub limita legală de 30% din veniturile proprii.