Primăria Sectorului 1 scoate la licitație modernizarea a aproape 900 de ascensoare din blocuri reabilitate termic

Primăria Sectorului 1 a lansat în SEAP licitația pentru înlocuirea a 897 de ascensoare din blocurile reabilitate termic, cu o valoare totală estimată de 167 de milioane de lei fără TVA, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al primăriei transmis miercuri, anunțul de achiziție publică a fost publicat după parcurgerea ultimului pas procedural, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 26 mai, ora 15:00, pentru toate cele patru loturi.

Proiectul acoperă întreg Sectorul 1 și presupune demontarea echipamentelor vechi, montarea și punerea în funcțiune a celor noi, proiectare și documentații tehnice complete, testare și autorizare ISCIR. Implementarea se va face unitar, prin acord-cadru.

Licitația este împărțită în patru loturi: primul cuprinde 224 de ascensoare, cu o valoare estimată de 41,72 milioane de lei; al doilea, 221 de ascensoare – 41,15 milioane de lei; al treilea, tot 221 de ascensoare – 41,11 milioane de lei; iar al patrulea, 231 de ascensoare – 43,02 milioane de lei.