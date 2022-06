Rezultate Loto 6/49 şi Joker din 19 iunie 2022

Rezultate Loto 6/49 şi Joker din 19 aprilie 2022. Astăzi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 16 iunie, Loteria Romana a acordat peste 13.600 de castiguri în valoare totală de circa 668.700 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,61 milioane de lei (peste 325.700 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,71 milioane lei (peste 952.800 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,87 milioane de lei (peste 580.700 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 32.800 de lei. La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 23.300 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 170.000 de lei (peste 34.400 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 15.500 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 97.600 de lei (peste 19.700 de euro.

La tragerea Loto 6/49 de joi, 16 iunie, la categoria II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de peste 94.200 de lei. Biletul castigator a fost jucat la o agentie din Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud.

Rezultate Loto 6 din 49 şi Joker de azi, 19 iunie 2022

Loto 6 din 49, numerele câștigătoare din 19 aprilie 2022 - 28, 26, 9, 2, 48, 5

Loto 5 din 40, numerele câștigătoare din 19 aprilie 2022 - 12, 7, 1, 36, 22, 30

Joker, numerele câștigătoare din 19 aprilie 2022 - 14, 23, 15, 10, 36 + 16

Noroc, numărul câștigător - 2 7 8 0 6 1 0

Super Noroc, numărul câștigător - 2 3 9 4 9 0

Noroc Plus, numărul câștigător - 8 9 2 4 1 4