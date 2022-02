Româncă blocată în Odesa, oraş asediat de trupele ruse: "Vă rog! Sunt disperată!"

Tânăra româncă a ajuns în urmă cu câteva zile în Ucraina, în încercarea de a ajunge în Varşovia, împreună cu fiul ei de nici un an.

În această dimineaţă, femeia a aflat că zborul ei către Varşovia a fost anulat, după ce Rusia a început războiul cu Ucraina şi a lansat o serie de atacuri coordonate în mai multe oraşe ale ţării, printre care şi Odesa.

Blocată împreună cu fiul ei în oraşul bombardat de trupele ruse, Oana a lansat un apel pe Facebook, după ce a apelat la Consulatul Român şi a primit răspunsul că trebuie să părăsească imediat ţara prin cel mai apropiat punct de frontieră, respectiv cel cu Moldova, situat la o distanţă de aproximativ 60 de kilometri.

Românca a cerut ajutorul oamenilor într-un grup de voluntari de pe Facebook pentru a putea ajunge în Moldova, România sau Polonia.

"Buna seara! Sunt o mama blocată in Ucraina cu fiul meu de 11 luni din motive…. Nici nu am cuvinte cum sa le numesc. Am venit in urma cu aproximativ 10 zile cu partenerul meu care este cetățean polonez-nigerian. Nu am vrut sa vin. Locuim in Varșovia. Însă m-a amenințat ca atunci el va pleca cu copilul iar eu nu pot împiedica asta nicicum. Am venit împotriva voinței mele. L-am implorat încă de luni cu cerul și pământul sa schimbe biletele zborului de astăzi însă nu a făcut acest lucru ignorând toate avertismentele ambasadei polone și romane deopotrivă. Am sunat pana ce și la ambasada Nigeriei pentru ajutor. Mi au spus ca e o problema de familie și sa sun la poliție. Astăzi zborul mi a fost anulat. Tot ce doresc este sa îmi duc fiul in siguranța din aceasta țara. Consulatul roman din Odesa mi a spus sa găsesc o mașina și sa părăsesc țara prin cel mai apropiat punct de frontiera cu Moldova care e la 60km. Din păcate nu se mai accepta plata cu cardurile, bancomatele sunt goale. Nici un autobuz, tren, taxi, masina nu se mișca. Se pare ca au închis Odesa. Nu exista carburant. Va rog sa ma ajutați sa găsesc o soluție de a ajunge la una din granițe fie Poloneza, Romană sau Moldova. Am bani Cash și plătesc oricât! Tot ce doresc e transport spre granița!Sunt disperata!", a scris Oana Alexandrescu în grupul de Facebook - Voluntari în Europa.