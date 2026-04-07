Românii care sunt afectați de dezastre sau război vor primi bani de la stat. Legea a fost adoptată

Inundații în localitatea Broșteni, județul Suceava. FOTO: ISU „Bucovina” Suceava

Senatul a adoptat tacit, marţi, proiectul care prevede acordarea de despăgubiri materiale, în termen de 90 de zile, pentru persoanele care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat, potrivit Agerpres.

Termenul de dezbatere şi vot s-a împlinit în 1 aprilie şi proiectul se consideră adoptat tacit.

Propunerea legislativă completează şi modifică în acest sens articolul 18 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă şi a fost iniţiat de mai mulţi parlamentari PSD.

Potrivit proiectului, cetăţenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat ori ca urmare a executării intervenţiei de către serviciile de urgenţă au dreptul, pe lângă ajutoare de urgenţă, şi la despăgubiri care să acopere valoarea reală, la zi, conform preţului pieţei, a pierderii suferite, acordate în maxim 90 de zile de la data producerii incidentului.

Actul normativ prevede şi ca primăria să aibă obligaţia să reconstruiască şi să readucă imobilul la starea iniţială în termen de maxim un an, inclusiv în ceea ce priveşte racordarea la utilităţi, păgubiţii urmând să îşi păstreze statutul avut iniţial, de proprietari sau de chiriaşi, după caz, iar, până la finalizarea lucrărilor, să suporte financiar toate cheltuielile de cazare a persoanelor afectate în condiţii cel puţin similare.

În cazul în care primăria nu dispune de fondurile necesare, guvernul va fi obligat să asigure, în cel mai scurt timp posibil, toate sumele necesare din fondul de urgenţă, urmând ca, acolo unde este posibil, să recupereze aceste sume de la persoanele sau instituţiile, companiile care, în urma anchetei autorităţilor, se dovedesc vinovate pentru tragedie, mai prevede proiectul.

Potrivit expunerii de motive, propunerea legislativă a fost iniţiată după explozia din octombrie anul de la blocul din Cartierul Rahova.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.