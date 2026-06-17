Românii pot călători din nou cu trenul din București în Istanbul, Sofia și pe litoralul bulgăresc. Cât costă un bilet

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Românii pot călători din nou cu trenul direct din București către Istanbul, Sofia și litoralul bulgăresc al Mării Negre în această vară. CFR Călători a repus în circulație trenul internațional sezonier „România”, cu plecări zilnice către Varna, Sofia și Istanbul (gara Halkalı), serviciul fiind disponibil până la jumătatea lunii octombrie.

Potrivit operatorului, aceste rute internaționale directe sunt concepute pentru a oferi călătorilor o opțiune „confortabilă și accesibilă”, fiind ideale pentru vacanțele de vară petrecute în Bulgaria și Turcia.

Serviciul sezonier a început pe 12 iunie, odată cu reluarea rutei București-Varna, în timp ce trenurile directe către Sofia și Istanbul au revenit în circulație o zi mai târziu. Trenurile vor circula până pe 12 octombrie, cu excepția cursei către Varna, care va efectua ultima plecare din București pe 11 octombrie, scrie Euronews.

Această relansare continuă tendința tot mai vizibilă în Europa către călătoriile internaționale pe calea ferată, pe măsură ce tot mai mulți pasageri caută alternative la zborurile pe distanțe scurte, iar trenurile de noapte se bucură de o popularitate în creștere.

Pasagerii pot rezerva bilete cu până la 90 de zile în avans, fie online, prin intermediul site-ului CFR Călători, fie direct din stațiile și agențiile de voiaj care eliberează bilete internaționale. De asemenea, operatorul a confirmat că rutele sunt disponibile și pentru călătorii care utilizează abonamente Interrail.

Detalii despre călătorii

București - Varna: Trenul pleacă din București Nord la ora 10:46 și ajunge în Varna la 19:56, durata călătoriei fiind de aproximativ 9 ore și 10 minute. La retur, trenul pleacă din Varna la ora 09:30 și ajunge înapoi în București la 16:56. Biletele la clasa a doua pornesc de la 140 de lei pe sens.

București - Sofia: Pasagerii pleacă din București la ora 10:46 și ajung în Sofia la 20:41, după o călătorie de aproximativ 9 ore și 55 de minute. Trenul de retur pleacă din Sofia la ora 07:00 și ajunge în București la 16:56. Prețurile la clasa a doua încep de la 177 de lei pe sens.

București - Istanbul: Pentru călătorii care doresc să ajungă mai departe, trenul internațional pleacă din București Nord la ora 10:46 și sosește în gara Istanbul Halkalı a doua zi dimineață, la ora 09:56. Este o călătorie pe timp de noapte de aproximativ 23 de ore și 10 minute. La retur, trenul pleacă din Istanbul la ora 20:00 și ajunge în București a doua zi la ora 16:56. Un loc într-o cușetă de patru persoane costă de la 303 lei pe sens.