Cea mai gravă formă de cancer la sân poate fi acum vindecată. Dr. Dragoş Median: „E vorba de niște costuri foarte mari”

Ne confruntăm cu cea mai ridicată mortalitate prematură prin cancer de sân și cancer cervical din Europa. Anual, peste 23.000 de femei își pierd viața prin cancer în România, o bună parte dintre acestea fiind femei active socio-economic. Aceste lucru vine cu un impact social și economic devastator, inclusiv asupra generațiilor viitoare. Din fericire, progresul înregistrat în diagnosticarea și tratarea cancerului este unul extraordinar. Astăzi, putem vorbi de tratamente cu intenție curativa, când boala este abordata în stadii timpurii, precum și de supraviețuire pe termen lung, chiar și în stadiile avansate.

Urmărim povestea impresionantă a doua femei tinere care au reuşit să învingă cel mai grav tip de cancer la sân, cel triplu negativ. Pentru ele, boala nu a fost o condamnare la moarte. Au luptat, iar împreună cu medicii din România, dar şi cu ajutorul oamenilor cu inimi mari, au trecut peste această perioadă neagră. Să vedem ce a însemnat lupta cu cancerul pentru Andreea Milca şi Andra Dobocan.

Andreea Milica: Sunt un pacient oncologic încă de la vârsta de 23 de ani. Sunt supraviețuitoare a acestui tip de cancer de 14 ani. Este o minune că trăiesc într-adevăr.

Andra Dobocan: Adevărul e că nu-ți închipui că înainte de aniversarea ta de 35 de ani o să navighezi un diagnostic oncologic.

Andreea Milica: Acum 14 ani nu aveam informațiile pe care le am acum. Tratamentele nu erau atât de evoluate cum sunt acum. Acum avem parte de niște tratamente extraordinare, de imunoterapii.

Andra Dobocan: Atunci când am aflat, am fost de-a dreptul terifiată. Eu personal am avut noroc de doctori sau am avut noroc să fiu tratată de doctori, care mi-au expus ultimele tratamente, care mi-au spus care sunt ultimele protocoale cele mai bune pentru situația mea. Există metode și tratamente care te pot salva, care te pot face bine și atâta timp cât găsești instrumentele respective cred că drumul ăsta este mult mai ușor. Iar unul dintre instrumentele astea pentru mine a fost credință.

Andreea Milica: Avem nevoie de un tratament care să meargă exact pe tipul nostru de cancer și de partea psihologică și într-adevăr sunt hopuri pe care trebuie să le trecem. Sunt momente când zici că nu mai poți, dar trebuie să mai poți puțin. Întotdeauna trebuie să îți dorești să trăiești.

Andra Dobocan: Faptul că este găsit din timp face diferența între un tratament chirurgical, să zic, și un tratament care necesită chimioterapie, chirurgie, radio-terapie, terapie țintită hormonal și așa mai departe.

Andreea Milica: Cancerul nu este o condamnare la moarte. Din punctul meu de vedere, aveți în fața dumneavoastră o supraviețuitoare a cancerului de sân triplu negativ de 14 ani. Niciodată nu am asociat cancerul cu această condamnare la moarte.

Andra Dobocan: Am fost absolut impresionată și a fost miraculos felul în care s-au mobilizat oamenii atunci când am avut nevoie de ajutor financiar pentru a plăti pentru tratamentul meu de imunoterapie. A fost absolut miraculos felul în care toată lumea a contribuit ca să pot să strâng banii de care aveam nevoie.