Schimbare majoră pentru șoferi de la 1 iulie: Dispozitivul care îți poate bloca mașina dacă ai consumat alcool devine obligatoriu

Înainte de a porni mașina, șoferul trebuie să sufle într-un aparat care măsoară alcoolemia. FOTO: Profimedia Images

De la 1 iulie, toate mașinile noi vândute în Uniunea Europeană vor trebui să fie pregătite pentru instalarea unui sistem de tip alcool-lock. Este vorba despre un dispozitiv care împiedică pornirea vehiculului dacă șoferul a consumat alcool. Măsura face parte din Pachetul european de siguranță rutieră și vine în contextul în care numărul accidentelor provocate de persoanele care conduc sub influența alcoolului rămâne ridicat, potrivit Antena 3 CNN.

Dispozitivul care va fi instalat pe autoturisme începând de luna viitoare funcționează simplu. Înainte de a porni mașina, șoferul trebuie să sufle într-un aparat care măsoară alcoolemia. Dacă nivelul depășește limita legală, motorul nu poate fi pornit. Sistemul este deja utilizat în unele state membre pentru șoferii sancționați pentru conducere sub influența alcoolului. Noua reglementare extinde infrastructura tehnică la nivelul tuturor vehiculelor noi.

„Pentru fiecare model care este vândut în UE și produs, autovehiculul trebuie să aibă un sistem preinstalat, precablat, care ulterior se poate lega fie prin cablu USB, fie prin conexiune Bluetooth”, a declarat Cosmin Vâlcu, after sales manager.

Producătorii au început deja să pregătească mașinile pentru aceste schimbări, astfel încât sistemele să poată fi instalate rapid și integrate în funcție de legislația fiecărei țări.

Tehnologia ar putea să meargă și mai departe. Sunt testate sisteme prin care sunt analizați vaporii instalați în mașini. Senzorii inteligenți vor fi montați în volan și în butonul de pornire al mașinii, iar camerele inteligente scanează chipul șoferului.

Camerele măsoară dilatarea pupilelor, mimica feței. În funcție de asta, sistemul va trimite mesaje de atenționare pe bord.

Sistemul funcționează deja în București. Cele mai noi troleibuze sunt dotate cu etiloteste, iar la începutul programului șoferii sunt obligați să le folosească. Dacă rezultatul nu este 0, vehiculul nu pornește și sunt luate măsuri împotriva conducătorului auto.

Proiectul este deja implementat, pentru că începând din 2022, pentru autovehiculele comerciale de transport persoane este obligatoriu acest echipament.