Se întorc clanurile în țară. Cum s-au pregătit polițiștii pentru românii care au speriat Vestul

Potrivit prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan, despre 70.000 dintre cei reveniți în țară nu se știe cu ce s-au ocupat peste hotare.

"Am primit sute de mesaje despre ce se intampla in Romania. 70.000 din toti cei aproape un milion care au intrat in tara, nu se stie cu ce s-au ocupat in afara tarii. Intre 8.000 si 10.000 sunt prostituate care s-au intors in tara. Cateva mii sunt şuţi in afara tarii. Sunt cifre oficiale", a declarat recent Rareș Bogdan.

Și Poliția este în alertă și afirmă că îi monitorizează atent pe cei despre care au informații certe că s-au ocupat cu activități ilegale peste hotare.

"După momentul declanșării epidemiei la nivel european ne-am adaptat cu măsurile la nivelul punctelor de intrare în țară. Pe lângă activitatea medicală, am avut în vedere și problematica prevenirii infracționalității.

Deși poate lume poate crede că situația nu a fost bine gestionată la nivelul intrării în țară, vă asigur că totul este în amănunt evidențiat. Din punct de verdere a infracționalității, la nivelul fiecărei unități teritoriale s-au realizat și se realizează evaluări și, în funcție de ceea ce rezultă, s-a acționat pentru prevenirea oricăror forme de criminalitate", a declarat, în exclusivitate pentru Antena 3, chestorul Bogdan Despescu.