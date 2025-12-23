Adicţiile digitale, o problemă reală de sănătate: 55% dintre copiii din România petrec excesiv timp pe telefon. Sfaturi pentru părinţi

Părinţii sunt sfătuiţi de experţi să petreacă timp cu copii, să îi ducă la un sport şi să comunice despre orice subiect cu ei. Sursa foto: Getty Images

România are, în sfârșit, un guvern care nu vorbește despre adicții doar în cheia morală și penală, ci începe să le pună și în coloana de pierderi din buget. Semnarea recentă a unui memorandum de către Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) marchează primul document oficial al noii strategii naționale anti-adicții, fundamentată pe o viziune modernă, ancorată în modele europene de succes și, mai important, legată direct de nota de plată pe care o plătim în fiecare an pentru adicții.

Actriţa Laura Cosoi, care are patru fetiţe, a fost invitată în cadrul rubricii "Sfat de sănătate", unde a vorbit despre adicţiile digitale. Aida, mezina cuplului Laura Cosoi - Cosmin Curticăpean, s-a născut vara trecută, mai exact pe 29 iulie 2024. Artista este inițiatoarea grupului de Facebook și a Asociației "Eu te-am făcut, eu te iubesc".

Întrebată de ce adicțiile sunt o reală problemă de sănătate și nu un moft, vedeta a răspuns astfel: "Realizăm foarte puțin pericol în care ne aflăm șim mă refer aici la dicții digitale, evident. Totul a început odată cu pagina de Facebook – «Eu te-am făcut, eu te iubesc», unde am sesizat că există o problemă reală și o îngrijorare a mamelor. Am făcut și un studiu sociologic împreună cu cei de la CURS, tocmai ca să nu vorbim doar din povești".

Ulterior, artista a făcut următoarele precizări: "Am depistat atunci când mamele au fost întrebate care este frica lor, legat de copii, au spus că: «Să nu ajungă să se drogheze». Dar când au fost întrebate care este frica lor acum, în casă, cum ar veni, era vorba de adicţiile digitale: gadgeturile. Şi clar, o preocupare care, iată, ne bântuie din ce în ce mai mult.

Mie îmi place să spun că, în general, tot ce înseamnă adicție digitală are legătură cu arma albă și că sunt, de fap,t rampa spre adicțiile celelalte, care au efecte foarte rapide și devastatoare în multe dintre cazuri".

Laura Cosoi: Vrem să atragem atenția, în primul rând, părinților

"Noi vorbim acum și pare așa, că e un moft. Ce facem aici și vrem să atragem atenția, în primul rând, părinților. Este extrem de important comunicarea în familie, este extrem de important să comunicăm cu copiii noștri despre absolut orice, poate și subiectele mai puțin importante.

Apoi, este foarte important să începem să petrecem cât mai mult timp în natură cu copiii noștri, să-i încurajăm spre sport, sportul de performanță, sportul de orice fel, timpul în natură, valorile în care noi credem, obiceiul de a sta la masă duminica, în familie. Toate lucrurile astea ajută foarte mult", a mai precizat actriţa în cadrul interviului oferit "Sfat de sănătate", rubrică difuzată la Antena 3 CNN.

În familiile numeroase sunt şanse mai mici să existe adicţiile digitale, arată studiile

"Iarăși, o familie numeroasă – conform statisticilor, se pare că, atunci când sunt mai mulți copii într-o familie, șansele să fie copii cu adicții sunt mai mici. Ne-am dat seama că avem nevoie iarăși de sprijinul dascălilor și ar trebui, tot prin părinți, să ajungem să-i credităm mai mulți pe profesori, chiar dacă avem o nemulțumire față de ei, să nu vorbim de față cu copiii.

Copii au nevoie de eroi. Pentru ei, eroi trebuie să fie părinții. Când te tragi de şireturi cu părinții, de cei mai multe ori, nu-i mai vezi ca pe eroi. Avem nevoie în școală de educație digitală. Eu nu vorbesc despre eliminarea, să spun așa tot ce înseamnă gadget, că nu se poate, evident. Şi noi trăim în lumea asta și trebuie să ne adaptăm digitalizării.

De cele mai multe ori, aceste platforme au în spate, o grămadă de chei ascunse, pe care noi nu le știm. Urmează acum să lansăm și să lansăm chiar pe pagina asociației «Eu te iubesc» un ghid, un soi de legendă pentru părinți, să înțeleagă ce înseamnă o platformă, de o rețea socială, ce se află în spatele unui joc în spatele Facebook, Instagram și așa mai departe", a mai menţionat vedeta.

Laura Cosoi: Este primul memorandum semnat cu o instituție a statului

"Cred că e foarte important ca în școli, din punctul meu de vedere, să se interzică telefoanele mobile, să existe un loc unde să se poată depozita și când termină copiii școala, pentru că așa am trăit și noi. Mă bucur foarte mult că am semnat o înţelegere, să spunem așa, împreună cu Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor. Este primul memorandum semnat cu o instituție a statului și ne bucurăm foarte mult, pentru că, astfel, mi se pare că am primit cumva validarea și importanța prevenție în acest", a mai subliniat inițiatoarea grupului de Facebook și a Asociației "Eu te-am făcut, eu te iubesc".

Timpul zilnic petrecut de adolescenți în gaming generează pierderi economice și fiscale estimate la 9,2 miliarde de lei anual, adică încă 0,52% din PIB.