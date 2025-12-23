Peskov îi contrazice pe JD Vance și Witkoff: Nu s-a mai făcut niciun progres în discuțiile cu SUA pentru războiul din Ucraina

Foto: Profimedia Images

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că ultimele consultări dintre Rusia și Statele Unite privind Ucraina, care au avut loc la Miami, nu pot fi considerate un progres, o declarație în contradicție cu susținerile emisarului Witkoff și vicepreședintelui SUA, JD Vance, care au lăudat „progresele” obținute la aceste discuții, relatează The Moscow Times. Peskov a mai afirmat că întâlnirea a avut un caracter de lucru, iar obiectivul principal al Rusiei a fost obținerea de informații de la americani cu privire la rezultatele contactelor lor recente cu europeni și ucraineni.

„Aceasta este o activitate în desfășurare. Am spus deja că, în primul rând, va exista un proces de lucru destul de meticulos, la nivel de experți.

Cel mai important lucru a fost să obținem informații de la americani despre rezultatele muncii lor cu europenii și ucrainenii. Și pe baza acestui lucru, vom putea determina cât de mult se aliniază aceste evoluții cu spiritul de la Anchorage (întâlnirea Trump-Putin din Alaska - n. red.)”, a spus el.

Americanii au evaluat întâlnirea diferit - emisarul prezidențial american, Steve Witkoff, a numit discuțiile productive, în timp ce vicepreședintele american, J.D. Vance, a declarat că a primit o „actualizare” de la participanți, indicând progrese în discutarea planului de pace.

Comentând aceste declarații, Peskov a menționat că nu știe ce a înțeles vicepreședintele american prin „progres”.

Următoarea rundă de discuții ruso-americane nu a fost încă stabilită. Anterior, Kirill Dmitriev, unul dintre cei mai importanți acoliți ai lui Putin, a sugerat că următoarea întâlnire după cea de la Miami ar putea avea loc la Moscova, dar Peskov a declarat că nu știa de nicio pregătire pentru o posibilă vizită de revenire în Rusia a lui Steve Witkoff și Jared Kushner.

Kremlinul a sugerat, de asemenea, că anul 2026 ar putea oferi un impuls pentru o mai bună cooperare ruso-americană. Cu toate acestea, Peskov a declarat că SUA continuă să lege orice progres în relațiile bilateral de procesul de soluționare a războiului din Ucraina.

Discuțiile de la Miami au avut loc în perioada 20-21 decembrie. Printre aceștia au participat Kirill Dmitriev, trimisul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

Înainte de a se întâlni cu delegația rusă, reprezentanții americani au purtat consultări cu partea ucraineană. Dmitriev descrisese, anterior, discuțiile de două zile de la Miami ca fiind constructive.

Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat că cele două părți au purtat o nouă rundă de discuții pentru a aborda dificultățile din relațiile bilaterale, dar nu au înregistrat progrese în ceea ce privește principalele probleme. El a sugerat că următoarea rundă ar putea avea loc, provizoriu, în primăvară, dar nu există date specifice.