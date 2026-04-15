Se oprește căldura în București. Anunțul Termoenergetica

Termoenergetica anunţă că sezonul de încălzire 2025-2026 s-a încheiat, iar furnizarea agentului termic pentru încălzire a fost oprită.
Compania precizează, într-o informare publicată miercuri pe pagina sa de Facebook, că oprirea încălzirii a avut loc după parcurgerea etapelor de reducere treptată a temperaturii agentului termic şi de închidere a instalaţiilor aferente.
„Măsurile au fost aplicate progresiv, pentru a asigura o tranziţie controlată şi eficientă către regimul de temperaturi exterioare specifice sezonului cald”, precizează sursa citată.
Decizia de oprire a încălzirii a fost luată în conformitate cu prevederile articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, potrivit căruia sistarea furnizării se realizează după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depăşeşte +10°C în intervalul orar 20:00 - 06:00.
Clienţii pot obţine în continuare informaţii prin intermediul mesajelor preînregistrate la numărul de telefon 031.9442, la numărul gratuit 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.