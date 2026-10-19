Se schimbă regulile la SGR. Vei putea returna PET-urile și dozele și la școală, facultate sau în instituții publice

Românii au returnat miliarde de ambalaje prin SGR / Sursă foto: Getty Images

Punctele de returnare pentru ambalajele cu garanție ar putea fi instalate, pe viitor, și în școli, universități sau instituții publice. Modificarea apare într-un proiect pregătit de autorități pentru schimbarea actualelor reguli ale Sistemului Garanție-Returnare, aflat în curs de avizare, potrivit Profit.ro.

În prezent, legislația permite organizarea punctelor de returnare de către comercianți, unități administrativ-teritoriale sau asociații de dezvoltare intercomunitară. Școlile, universitățile și instituțiile publice care nu au statut de comerciant nu pot organiza astfel de puncte fără să fie tratate, din punct de vedere legal, ca operatori comerciali.

Autoritățile vor să schimbe această regulă, argumentând că în astfel de locuri există un număr mare de persoane care consumă produse ambalate în recipiente incluse în SGR și că noile puncte ar putea face sistemul mai accesibil, mai ales pentru tineri.

Proiectul introduce posibilitatea ca unitățile de învățământ preuniversitar, instituțiile de învățământ superior, precum și autoritățile și instituțiile publice să organizeze și să opereze, la cerere, puncte de returnare în spațiile pe care le administrează.

Aceste puncte ar urma să funcționeze cu echipamente automate de preluare a ambalajelor și în baza unor acorduri de parteneriat încheiate cu comercianți.

Potrivit proiectului citat de Profit.ro, operatorul punctului de returnare va trebui să restituie garanția consumatorului fie prin voucher, care va putea fi folosit sau schimbat în numerar în magazinele comercianților parteneri, fie prin transfer bancar.

Schimbarea ar extinde astfel rețeaua actuală de colectare și ar permite amplasarea automatelor SGR și în locuri prin care trec zilnic elevi, studenți, angajați și persoane care folosesc servicii publice.