Șefa ANPDPD a fost demisă, după scandalul „Viorel Pașca și azilele groazei”. Pâslaru cere sancțiuni și pentru șeful DGASPC Bihor

1 minut de citit Publicat la 16:12 08 Iul 2026 Modificat la 16:12 08 Iul 2026

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că a dispus demiterea președintei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), Alexandra Zară, în urma modului în care instituția a gestionat cazul intervenției DIICOT din 30 iunie și a felului în care a administrat acest subiect de-a lungul anilor.

„Am demis-o astăzi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, doamna Alexandra Zară”, a transmis ministrul într-un mesaj public.

Totodată, Dragoș Pîslaru a solicitat președintelui Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, să dispună măsuri de sancționare a directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor.

În același timp, ministrul a cerut directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) să ia măsuri de sancționare a conducerii AJPIS Bihor.

Pe lângă aceste măsuri, Ministerul Muncii va elabora un protocol interinstituțional și proceduri de lucru privind modul de intervenție în cazurile care implică persoane vulnerabile vizate de acțiuni operative.

Potrivit ministrului, toate aceste decizii au fost luate „ca urmare a modului în care aceste instituții au acționat atât în ceea ce privește intervenția DIICOT din data de 30 iunie, cât și în gestionarea acestui subiect în decursul anilor”.

Anunțul vine în contextul anchetei desfășurate de DIICOT în județul Bihor, care a vizat modul în care au fost tratate persoane vulnerabile aflate în grija lui Viorel Pașca, cercetat acum de procurori.