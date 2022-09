Şefa Comisiei Europene, lista măsurilor pentru criza energetică: "Preţurile la gaze vor fi plafonate"

Şefa Comisiei Europene şi-a început discursul, la care oaspete de onoare a fost chiar soţia preşedintelui Ucrainei, Olena Zelenska, explicând că momentele pe care le avem în faţă nu vor fi uşoare, făcând referire la criza energetică şi cea a preţurilor.

"Anul acesta, imediat ce trupele ruseşti au intrat în Ucraina, răspunsul nostru a fost unul unit, hotărât şi imediat. Şi cred că putem fi mândri de acest răspuns al Europei. A ieşit la iveală forţa Europei şi avem nevoie de toată această forţă pentru că momentele care sunt în faţa noastră nu vor fi uşoare, fie că e vorba de familii care se zbat să facă faţă, fie că e vorba de firme care trebuie să facă alegeri dificile privind viitorul.

Trebuie să fim clari: miza este uriaşă. Nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă şi pentru lumea întrega. Şi vom fi supuşi la teste de cei care vor să exploateze orice fel de dezbinare dintre noi. Iar acesta nu este doar un război al Rusiei împotriva Ucrainei, ci este şi un război energetic, un război la adresa economiei noastre, un război la adresa valorilor noastre, un război la adresa viitorului nostru.

Este vorba de autocraţie împotriva democraţiei. Stau aici cu convingerea că, dacă vom avea curajul necesar, şi solidaritatea necesară, atunci Putin va eşua, iar Europa şi Ucraina vor triumfa", a declarat Ursula von der Leyen.

Şefa Comisiei Europene: Sectorul financiar al Rusiei este la Terapie Intensvă

"Astăzi, curajul are un nume, iar acel nume este Ucraina. Curajul are o faţă, iar acea faţă este faţa bărbaţilor şi femeile din Ucraina care rezistă împotriva agresiunii ruseşti. Am văzut-o pe Prima Doamnă, Olena Zelenska, care a condus o mulţime tăcută de părinţi cu inimile frânte, clopotele sunau pentru copiii ucişi. Aceste clopote vor suna întotdeauna pentru victimele nevinovate ale acestui război care vor trăi pentru totdeauna în memoria noastră.

Astăzi, Ucraina este puternică deoarece întreaga ţară a luptat şi luptă stradă cu stradă şi casă cu casă. Vedem vitejia ucrainenilor care dă roade. Solidaritatea europeană cu Ucraina va rămâne neclintită aşa cum a fost din prima zi. Europa a fost alături de Ucraina cu arme, cu fonduri, cu ospitalitate pentru refugiaţi şi cele mai dure sancţiuni pe care lumea le-a văzut vreodată. Sectorul financiar al Rusiei este la Terapie Intensivă. Am tăiat trei sferturi din sistemul bancar rus desprinzându-l de fluxurile internaţionale", a mai explicat Ursula von der Leyen.

