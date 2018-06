Simona Halep se califică în semifinale la Roland Garros. Victorie superbă în fața lui Angelique Kerber

Sinona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de mare șlem de la Roland Garros după ce a trecut în trei seturi de germanca Angelique Kerber. În penultimul act, Halep va juca cu Garbine Muguruza. Românca, numărul 1 mondial, a trecut în trei seturi de Kerber, cu 6-7 (2), 6-3, 6-2.

Halep (26 ani), finalistă anul trecut şi în 2014, a obţinut o victorie muncită, după două ore şi 14 minute.



Românca a început agresiv meciul, dar a comis multe erori şi s-a trezit condusă cu 4-0. Halep a revenit în joc şi a pus presiune pe adversara sa, a recuperat trei ghemuri, dar Kerber (30 ani) s-a desprins la 5-3. Halep a lupte în continuare şi a reuşit să trimită setul în tiebreak, unde germanca s-a impus cu 7-2.



Simona Halep a controlat setul secund încă din start, începând cu break, iar apoi şi-a păstrat avansul până la final, încheind actul al doilea cu 6-3, pe fondul unei scăderi fizice în jocul germancei.



Simona a început bine şi setul decisiv, cu 2-0, dar apoi şi-a pierdut serviciul. Halep a dominat clar jocul, Kerber făcând faţă din ce în ce mai greu fizic, astfel că setul s-a încheiat cu 6-2, după 34 de minute.



Halep a avut un as, a comis 2 duble greşeli, a avut procentaje mai bune la punctele cu ambele servicii (60%-58%, respectiv 53%/38%), a adunat 26 de winners şi a făcut nu mai puţin de 46 de erori neprovocate. Kerber a reuşit 2 aşi, a făcut 3 duble greşeli, a avut 24 de winners şi 53 de greşeli forţate.



Halep are acum 6-4 în meciurile directe cu Kerber. În ianuarie, la ultimul lor duel, Halep a învins-o pe Kerber în semifinalele turneului Australian Open, cu 6-3, 4-6, 9-7, după un meci dramatic.



Halep şi-a asigurat 780 de puncte WTA şi 560.000 de euro, iar în penultimul act o va înfrunta pe Garbine Muguruza, victorioasă cu 6-2, 6-1 în faţa rusoaicei Maria Şarapova, în alt sfert de finală. Muguruza (24 ani, 3 WTA) are 3-1 în meciurile directe cu Halep, pe care a învins-o în 2014, în turul al doilea la Wuhan, cu 2-6, 6-2, 6-3, în 2015 în Fed Cup, cu 6-4, 6-3, şi anul trecut în finală la Cincinnati, cu 6-1, 6-0. Singura victorie a Simonei s-a înregistrat în 2015, în optimi la Stuttgart, cu 3-6, 6-1, 6-3. Anul acesta, la Doha, în semifinale, iberica a beneficiat de retragerea româncei, accidentată.

SIMONA HALEP-ANGELIQUE KERBER LIVE TEXT 6-2 pentru Halep, care e în semifinala cu Muguruza.

Românca își face serviciul și conduce cu 4-1 în decisiv.

Simona reușește din nou breakul și conduce cu 3-1 în decisiv.

Halep începe perfect setul decisiv, face breakul și conduce cu 2-0.

Simona câștigă setul doi, cu 6-3 și meciul intră în decisiv.

Simona a început mai bine primul set, cu un break.

Halep a pierdut primul set la tie-break

Simona revine spectaculos în meci și egalează la 5.

Halep își face serviciul și scorul ajunge la 3-4.

Simona recuperează un break și reduce din diferență. 2-4.

Halep reușește în cele din urmă să câștige un game în acest meci. 1-4.

Simona începe slab meciul și este condusă cu 4-0.

Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber va fi adversara româncei Simona Halep în sferturile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, după ce a reuşit luni, în optimi, o victorie clară împotriva franţuzoaicei Caroline Garcia, 6-2, 6-3.



Angelique Kerber, locul 12 WTA, a fost un timp lider mondial, poziţie deţinută acum de Simona Halep. Caroline Garcia este locul 7 WTA.