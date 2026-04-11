Ciprian Ciucu s-a plimbat prin Herăstrău și nu i-a plăcut ce a văzut: „O cacofonie ridicolă”. Ce propune primarul în legătură cu parcul

1 minut de citit Publicat la 17:15 11 Apr 2026 Modificat la 17:16 11 Apr 2026
Primarul Capitalei, Ciprain Ciucu, la plimbare prin Herăstrău. Foto. Ciprian Ciucu/Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat lansarea unei dezbateri publice referitoare la parcul Herăstrău, caracterizat drept „o cacofonie ridicolă de mobilier urban”, plină de „cașcarabete”, după o vizită făcută sâmbătă în acest loc despre care edilul a spus că „nu este bine”.

„Herăstrăul, parcul nostru, nu este bine. A sufeit de curând ceva reaparații la alei și s-au plantat niște copaci, dar nu este suficient. Aleile de pe Insula Trandafirilor au prea mult pietriș, oamenii le ocolesc”, a spus primarul Ciucu, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Primarul Ciprian Ciucu a spus că Herăstrăul are nevoie de „o evaluare o evaluare temeinică, metru cu metru, un studiu care să-i redefineaască și reintegreze toate funcțiunile (vezi teatrul de vară, debarcaderul, gradina japoneză, pump track etc.)”, precum și de o proiecare amănunțită, cu un singur tip de mobilier „clasic, demn de un parc monument” și „readucerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor «furate» parcului”.

„Herăstrăul, de care pe toți ne leagă amintiri frumoase, are astăzi o cacofonie ridicolă de mobilier urban (4 tipuri de coșuri de gunoi, 6 modele de bănci, și vreo 3 de stâlpi de iluminat); cașcarabetele de pe lume (cu mici, popcorn, muțunache și pokemoni); cu material dendrologic vechi, arbori ce trebuie reimprospătați și câte și mai câte defecte, de la locurile de joacă și până locurile pentru căței”, a spus Ciucu.

Primarul a spus că pentru studii, proiectare, avize și autorizații va avea nevoie de doi ani și că pentru restul mandatului său „nu vă promit mai mult de ordine și curățenie.

