Loto 6/49 de duminică, 18 ianuarie. Numerele extrase și premiile puse în joc

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker. FOTO: Hepta

Duminică, 18 ianuarie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei.

Numerele extrase:

Loto 6/49: 26, 2, 32, 23, 28, 11

Noroc: 3 8 7 0 2 2 0

Joker: 24, 21, 33, 4, 41 + 19

Noroc Plus: 2 3 6 5 9 0

Loto 5/40: 35, 37, 9, 19, 14, 26

Super Noroc: 2 7 9 4 6 8

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 296.000 de lei (peste 58.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 80.700 de lei (peste 15.800 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 156.600 de lei (peste 30.700 de euro).