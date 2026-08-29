"Românii se întorc în număr mare să muncească în ţară". Şeful român al Agenției Europene a Muncii a anunţat trendul de pe piaţa UE

Şeful român al Agenției Europene a Muncii a anunţat trendul de pe piaţa UE. Sursa foto: captură video

Cosmin Boiangiu, director executiv al Agenţiei Europene pentru Muncă, a declarat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că românii au început să revină în număr mare în ţară, pentru a munci acasă. "Am început deja să vedem, românii se întorc acasă în număr mult mai mare decât cei care pleacă. Găsesc şi aici oportunităţi de muncă, de investiţii", a spus Boiangiu. Acesta a confirmat că românii reprezintă categoria majoritară de muncitori străini aproape în fiecare ţară din UE.

Cosmin Boiangiu a explicat şi cu ce se ocupă Agenţia Europeană pentru Muncă.

"Este o agenţie încă tânără, se ocupă cu facilitarea mobilităţii muncii în UE. Ajutăm statele membre să gestioneze acest fenomen, dar ajutăm şi cetăţenii care aleg să muncească în alt stat decât al lor.

Sunt multe provocări. Faptul că nu cunosc legislaţia care se aplică în cazul lor. Oamenii aleg să muncească în alt stat, dar nu-şi cunosc drepturile. Pentru companii, aceeaşi provocare: nu ştiu mereu cum să efectueze angajarea unui om peste hotare, de detaşare pentru executarea unui contract. Se lovesc de probleme birocratice.

(peste 4 milioane de români muncesc în alte state din UE) România cooperează foarte bine cu statele membre. Românii sunt o treime din forţa mobilă de muncă din UE. Sunt pe primul loc aproape în toate ţările europene.

Este nevoie de mai multă cooperare între administraţii pentru a facilita mobilitatea. Motivul penztru care a fost înfiinţat agenţia: să ajutăm adminsitraţiile să coopereze pentru a putea oamenii să beneficieze de drepturile lor.

Cetăţeanul european este sufiecient protejat în ce priveşte munca în altă ţară. Principiul este acela al liberei mişcări a forţei de muncă, a capitalului, a serviciilor. Problema apare la aplicare, există diferenţe cum este implementată legislaţia europeană în fiecare ţară.

Românii sunt prezenţi în toate domeniile, dar în special în domeniile care se caută: agricultură, turism, transporturi, construcţii, sectorul medical. Aici sunt românii foarte prezenţi.

(15 milioane de lucrători care vin din afara UE) Fiecare ţară are sursele de unde se aprovizionează cu forţă de muncă. România cred că importă din ţările terţe. Anual, România emite o cotă de acceptare a lucrătorilor din ţările terţe. Vin din Asia foarte mulţi şi din ţările învecinate.

Încercăm să stimulăm reîntoarcerea românilor. Am început deja să vedem, românii se întorc acasă în număr mult mai mare decât cei care pleacă. Găsesc şi aici oportunităţi de muncă, de investiţii, aşa că sperăm să vedem o adevărată o circulaţie a forţei de muncă, şi nu doar o migraţie", a declarat Cosmin Boiangiu, director executiv al Agenţiei Europene pentru Muncă.