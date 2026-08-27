Protest în stradă la penitenciarul din Craiova. Angajaţii acuză că postul şefului de pază ar urma să fie ocupat de un inginer agronom

Protest în stradă la penitenciarul din Craiova. Sursa foto: captură video

Protest în stradă, joi, la penitenciarul Pelendava din Craiova. Angajaţii sunt nemulțumiți de faptul că angajările se fac fără concurs şi cer să discute cu cei din conducerea închisorii.

Angajaţii de la penitenciarul Pelendava din Craiova au protestat în stradă, pentru că postul şefului de pază, unul dintre cele mai importante sectoare operative din orice penitenciar, nu poate fi scos la consurs. Funcţia ar urma să fie ocupată de un inginer agronom.

"În unitate sunt doar două persoane care pot ocupa această funcţie. Acele persoane nu au vechimea, experienţa şi pregătirea necesară. Este vorba de un inginer agronom şi de doamna de la Educaţie, despre care presupunem că nici n-o interesează această funcţie. Noi considerăm că sunt şi alte interese la mijloc", a acuzat unul dintre angajaţii care au protestat.

"Asta ne-ar mai lipsi, să ne conducă un om care habar nu are. Am discutat, ni se pun pe tapet nişte proceduri administrative, cum că ar fi legale. Contestăm lipsa de transparenţă şi de obiectivitate", a afirmat un alt angajat nemulţumit al peniteciarului.