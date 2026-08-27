Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit

Este alertă pe litoralul românesc, unde arborat steagul roșu a fost arborat pe mai multe plaje, joi. Un bărbat a fost scos inconștient din apa Mării Negre, la Eforie, unde turiştii au fost avertizați că îmbăierea este strict interzisă din cauza mării agitate și a curenților periculoși. Salvamarii au început resuscitarea, iar la faţa locului a ajuns şi un elicopter SMURD. Conform primelor informaţii, turistul scos inconştient a mai fost salvat de trei ori în cursul acestei zile.
Un bărbat de 62 de ani a fost scos inconștient din mare, în această după-amiază, pe o plajă din Eforie. Turistul venit de la Braşov a ignorat steagul roșu arborat de salvamari, care au început manevrele de resuscitare imediat după ce l-au adus la mal.
La fața locului a ajuns și un elicopter SMURD, care intervine în sprijinul echipajelor medicale. Din păcate, eforturile doctorilor au fost în zadar. Inima bărbatului s-a oprit pentru totdeauna.
Potrivit declaraţiilor făcute de unii dintre martori, turistul din Braşov a mai fost salvat de la înec de trei ori astăzi.
Semnificația steagurilor arborate de salvamari
- steag roșu cu galben – Plaja este supravegheată de salvamar.
- steagurile roșu cu galben și galben – Atenție, pericol! Înotul, recomandat celor experimentați.
- steagurile roşu cu galben și roșu – Interzis înotul!