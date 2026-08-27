Un deputat rus amenință Ungaria cu oprirea gazelor și petrolului, după ce Budapesta a numit Moscova o amenințare de securitate

Vladimir Putin, președintele Rusiei. sursa foto: Hepta

Noul guvern Tisza al Ungariei a etichetat Rusia drept o amenințare de securitate, o ruptură clară față de linia din epoca Orban. Moscova a avertizat că această schimbare ar putea pune în pericol livrările de petrol și gaze rusești către Ungaria, scrie Euronews.

Un deputat din Duma de Stat a Rusiei a amenințat Ungaria cu un blocaj energetic, ca reacție la o nouă doctrină de politică externă a Budapestei, care descrie Rusia ca pe o amenințare la adresa securității.

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a învins guvernul naționalist al lui Viktor Orbán în aprilie. De atunci, Magyar a promis o resetare a politicii externe, urmărind relații mai strânse cu UE și NATO și îndepărtându-se de legătura apropiată pe care predecesorul său o construise cu Kremlinul.

Într-un document publicat miercuri, care stabilește poziția Ungariei înaintea celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, guvernul a afirmat că Ungaria condamnă agresiunea militară rusă și sprijină pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, cerând totodată negocieri pentru o pace durabilă și garanții de securitate.

„Comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală și pune în pericol, de asemenea, minoritatea maghiară din Transcarpatia”, se arată în document.

Moscova nu a reacționat oficial la acest document. Andrei Kolesnik, membru al Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, a avertizat însă că Rusia ar putea opri livrările de petrol și gaze către Ungaria, după ce Budapesta a catalogat Moscova drept o amenințare.

„El (Magyar – n.r.) a primit instrucțiuni să adopte o poziție ostilă față de Rusia. Încearcă să obțină un fel de avantaj. Cred că livrările de petrol și energie către Ungaria din partea Rusiei sunt acum sub semnul întrebării în urma unor astfel de declarații”, a declarat Kolesnik pentru ziarul rus Gazeta.ru.

El a adăugat că Ungaria a cedat presiunilor Uniunii Europene de a duce politici antiruse.

Kolesnik, care nu l-a numit direct pe Magyar, face parte din partidul aflat la putere al lui Vladimir Putin și preia frecvent mesajele Kremlinului.

Ungaria se numără printre ultimele state membre ale UE care încă importă volume mari de petrol și gaze naturale din Rusia, printr-o rețea de conducte construită în epoca sovietică. Alături de Slovacia, Budapesta a obținut în 2022 o derogare de la sancțiunile UE care interziceau importurile de petrol rusesc prin conducte.

Orban a fost multă vreme considerat cel mai apropiat partener al lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană, blocând în repetate rânduri declarații și sancțiuni ale UE împotriva Rusiei. El susținea că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru Ungaria, dată fiind forța militară net superioară a NATO, alianță din care Ungaria însăși face parte.

Anul trecut, serviciile secrete ruse l-au criticat pe Magyar într-o declarație scrisă, un gest rar, catalogându-l drept un instrument al UE și reluând narațiunile promovate de partidul Fidesz al lui Orbán.

De la schimbarea de guvern de la Budapesta, însă, Ministerul rus de Externe a declarat că este pregătit să dezvolte relații pragmatice cu noua administrație ungară.