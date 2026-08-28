Concedieri în masă la Sodexo: Peste 1.000 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă

1 minut de citit Publicat la 15:37 28 Aug 2026 Modificat la 15:37 28 Aug 2026

Sediu al companiei Sodexo, în Franța. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Concedieri în masă la Sodexo: compania franceză din industria serviciilor alimentare, cunoscută de români datorită tichetelor de masă, intenționează să elimine peste 1.000 de locuri de muncă în Franța, în cadrul unui amplu plan de reorganizare, potrivit Reuters.

Sodexo a anunțat miercuri, că va desființa 963 de posturi în Franța, ceea ce reprezintă aproximativ 4% din cei 25.000 de angajați ai companiei la nivel național.

La aceste reduceri de personal s-ar putea adăuga alte 134 de locuri de muncă, în urma unui proiect separat care vizează sediul central al grupului. În total, măsurile anunțate ar putea duce astfel la dispariția a peste 1.000 de posturi.

În România, Sodexo a fost emitent de tichete de masă, prin Sodexo Pass România.

Sodexo își reorganizează activitatea în Franța

Compania susține că restructurarea face parte dintr-un plan mai amplu destinat accelerării dezvoltării și consolidării competitivității pe piața franceză. Reducerea numărului de angajați vine în contextul unor măsuri de management menite să îmbunătățească execuția și performanța operațională.

Decizia din Franța se înscrie într-un context mai dificil pentru Sodexo la nivel global. Compania și-a redus la începutul acestui an obiectivele financiare pentru 2026, pe fondul unor rezultate sub așteptări și al unor dificultăți de implementare a strategiei.

Transformarea operațiunilor din Franța este coordonată la nivel local de Sophie Néron-Berger, numită CEO al Sodexo Franța începând din februarie 2026. Ea are responsabilitatea de a pune în aplicare planul de reorganizare și măsurile prin care compania urmărește să-și îmbunătățească performanța.

Reducerea celor 963 de posturi reprezintă o intervenție semnificativă asupra forței de muncă din Franța, unde Sodexo are aproximativ 25.000 de angajați. Împreună cu proiectul separat privind sediul central, numărul total al locurilor de muncă vizate de reorganizare ar putea depăși 1.000.