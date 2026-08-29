Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are un nou șef. Lucian Dumitru Marciu a fost numit pentru șase luni

1 minut de citit Publicat la 11:02 29 Aug 2026 Modificat la 11:02 29 Aug 2026

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are un nou șef. Lucian Dumitru Marciu a fost numit pentru șase luni. FOTO: Facebook IGSU

Generalul Lucian Dumitru Marciu a fost numit șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru șase luni.

"Începând cu data de 1 septembrie, domnul general de brigadă cu o stea Marciu Lucian Dumitru se împuternicește pentru a îndeplini atribuțiile funcției vacante de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru o perioadă de șase luni", se arată într-o decizie semnată de premierul interimar Ilie Bolojan și publicată vineri în Monitorul Oficial.

Lucian Marciu a deținut funcția de șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov.

Acesta îl înlocuiește în funcție pe generalul Dan-Paul Iamandi.



Pe 20 august, președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă a generalului cu patru stele Dan-Paul Iamandi, din Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Dan-Paul Iamandi a ocupat funcția de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) începând din 2019. Cu un an înainte, el fusese împuternicit să exercite această funcție, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

Anterior, din 2011, Iamandi a fost inspector-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Mihail Grigore Sturza" al județului Iași.

Iamandi a fost înlocuit de la conducerea IGSU în luna aprilie a acestui an, însă generalul a contestat în instanță schimbarea sa din funcție, obținând revenirea pe post până la trecerea sa în rezervă. Avocatul său a invocat în instanță ingerința politică "inclusiv în aspectele militare" și a vorbit despre "miniștrii care schimbă comandanții ce nu mai corespund din punct de vedere politic".



