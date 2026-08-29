Emisarul lui Putin la Chișinău amenință R. Moldova și acuză "tandemul Bruxelles-București"

2 minute de citit Publicat la 10:37 29 Aug 2026 Modificat la 10:37 29 Aug 2026

Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, susține că apropierea țării de Uniunea Europeană și îndepărtarea de spațiul post-sovietic ar face parte dintr-un proces de subminare a suveranității și statalității Republicii Moldova. FOTO: Profimedia Images

Retorica Kremlinului la adresa Republicii Moldova se intensifică. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, susține că apropierea țării de Uniunea Europeană și îndepărtarea de spațiul post-sovietic ar face parte dintr-un proces de subminare a suveranității și statalității Republicii Moldova. Emisarul lui Putin acuză în acest context "tandemul Bruxelles-București" și avertizează că, după retragerea din Comunitatea Statelor Independente (CSI), Chișinăul ar putea pierde beneficiile unor acorduri încheiate în cadrul organizației.

Într-un interviu acordat agenției ruse de stat, Oleg Ozerov a susținut că eforturile de apropiere a Republicii Moldova de Occident ar fi însoțite de o presupusă încercare de a elimina din memoria publică elemente ale istoriei comune ruso-moldovenești.

"Încercările care au loc astăzi de a submina suveranitatea și statalitatea Republicii Moldova sunt însoțite de eforturi de a șterge din memoria publică paginile glorioase ale istoriei ruso-moldovenești", a declarat ambasadorul rus.

Ozerov a indicat în mod explicit România și Uniunea Europeană, afirmând că "tandemul Bruxelles-București" ar acționa în această direcție "din păcate, cu complicitatea autorităților locale".

În discursul său, ambasadorul rus a acuzat Occidentul că ar trata Republica Moldova drept "o periferie lipsită de drepturi și înapoiată" și a descris apropierea de UE prin prisma unui presupus "model neocolonial" bazat pe dependență unilaterală.

Declarațiile fac parte din retorica Moscovei privind orientarea pro-europeană a Chișinăului, în condițiile în care Republica Moldova își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană și se îndepărtează de structurile dominate istoric de Rusia.

Ozerov a susținut că Rusia apără, în relațiile sale cu Republica Moldova și cu alte state, principiul egalității suverane și dreptul fiecărei țări de a-și decide liber viitorul în funcție de interesele naționale.

Avertisment privind retragerea Republicii Moldova din CSI

Ambasadorul rus a formulat și un avertisment privind consecințele retragerii Republicii Moldova din CSI, susținând că Chișinăul nu va putea păstra automat toate avantajele acordurilor încheiate în cadrul organizației.

CSI, Comunitatea Statelor Independente, este o organizație interguvernamentală creată după destrămarea Uniunii Sovietice, pentru cooperarea dintre mai multe foste republici sovietice. Organizația a menținut mecanisme de colaborare în domenii precum comerțul, economia, transporturile și alte sectoare.

Ozerov a respins ideea că Republica Moldova ar putea păstra beneficiile unor acorduri ale CSI după retragerea din organizație.

"Declarațiile oficialilor moldoveni privind posibilitatea păstrării avantajelor acordurilor din cadrul CSI după părăsirea organizației sunt foarte probabil nerealiste", a afirmat ambasadorul rus.

Potrivit acestuia, Republica Moldova riscă să piardă participarea la mai multe tratate, inclusiv la Zona de Liber Schimb, deoarece unele dintre aceste acorduri sunt legate de alte documente care se aplică exclusiv statelor membre ale CSI.

Ozerov a făcut referire la concluziile unei reuniuni a experților din statele CSI, desfășurate pe 19 iunie, privind acordurile semnate de Republica Moldova și participarea viitoare a Chișinăului la acestea.

El a susținut, de asemenea, că relațiile economice ale Republicii Moldova cu Rusia și cu celelalte state din spațiul post-sovietic au adus beneficii țării. "PIB-ul a crescut cu aproape 41% în perioada 2011-2021", a afirmat Ozerov.