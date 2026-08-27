O nouă țară va apărea pe harta lumii, după ce o regiune a votat cu 97,7% pentru independență

97,7% dintre locuitorii regiunii au votat pentru independență în 2019. Foto: Profimedia Images

Regiunea autonomă Bougainville din Papua Noua Guinee a făcut, joi, încă un pas spre independență, relatează Reuters. Parlamentul țării va analiza rezultatul unui referendum consultativ în care alegătorii au susținut secesiunea în mod covârșitor.

Locuitorii din Bougainville, regiune formată din două insule principale și mai multe insule mai mici, cu o populație de aproximativ 370.000 de oameni, au votat în proporție de 97,7% pentru independență în 2019. Au fost, însă, necesari ani de negocieri între guvernul central și autoritățile regionale pentru ca procesul să ajungă în această etapă.

Parlamentul din Papua Noua Guinee trebuie să ratifice rezultatul referendumului pentru ca acesta să intre în vigoare, iar cele două părți au convenit în această lună ca legislativul să înceapă, joi, analizarea lui. Nu a fost anunțată încă o dată pentru vot.

Liderii din Bougainville, unde există de zeci de ani o mișcare pentru independență, și-au propus obținerea unui grad mai mare de autoguvernare în septembrie 2027 și a suveranității depline în 2030.

Dorința pentru independență a regiunii își are originile în mare parte în nemulțumirile vechi legate de controlul profiturilor generate de mina de cupru și aur Panguna, închisă în prezent, precum și într-un război civil care a durat un deceniu și a provocat moartea a mii de oameni.

Conflictul s-a încheiat printr-un acord de pace semnat în 2001, care prevedea și organizarea ulterioară a unui referendum privind independența.