Patru oameni au ajuns la spital, după un accident provocat în Lugoj de un şofer beat şi fără permis. Bărbatul a fost arestat

Patru oameni au ajuns la spital, după un accident provocat în Lugoj de un şofer beat şi fără permis. Sursa foto: captură video

Un şofer de 27 de ani din Lugoj, care nu a oprit la semnalele poliţiştilor, a provocat un accident grav, vineri noapte. Urmărit de Poliţie, el a lovit o maşină care circula regulamentar, pe care a proiectat-o într-o terasă de pe marginea drumului. În urma accidentului, 4 oameni au ajuns la spital. Şoferul nu avea permis pentru nicio categorie de autovehicule şi era şi beat.

"La data de 29 august 2026, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Lugoj au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 27 de ani, bănuit de săvârșirea mai multor infracțiuni rutiere.

În fapt, la data de 29 august 2026, în jurul orei 00:10, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Lugoj, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe strada Bucegi din municipiul Lugoj.

Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului polițiștilor și și-a continuat deplasarea, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia.

La un moment dat, pe strada Timișorii, conducătorul autoturismului a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar din sensul opus, condus de o tânără, de 20 de ani.

În urma impactului, autoturismul condus de tânără a fost proiectat într-o terasă.

Patru persoane au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, respectiv șoferul autoturismului, tânăra de 20 de ani, o pasageră în vârstă de 16 ani, aflată în autoturismul condus de tânăra de 20 de ani, precum și un bărbat, de 44 de ani, care se afla pe terasa restaurantului", au transmis autorităţile.

Şoferul, arestat şi cu dosar penal

Conducătorul autoturismului, un bărbat de 27 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, la unitatea spitalicească, i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, în urma verificărilor efectuate de către polițiști în bazele de date, a rezultat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, autoturismul condus de către acesta aparținând unei alte persoane.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, furt în scop de folosință și vătămare corporală din culpă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Timiș. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.