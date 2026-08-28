Lia Olguța Vasilescu a anunțat că Charlie Ottley filmează la Craiova „unul dintre cele mai mari evenimente europene de marionete”

Festivalul Puppets Occupy Street are loc în Craiova, în perioada 25 august - 1 septembrie. Foto: Facebook.com/Lia Olguța Vasilescu

Charlie Ottley, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”, se află, din nou, în România, de data aceasta la Craiova, unde filmează festivalul Puppets Occupy Street, „unul dintre cele mai mari evenimente europene de marionete”. Primarul orașului, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că s-a întâlnit cu jurnalistul britanic și a anunțat că acesta are în pregătire și alte documentare despre România.

Charlie Ottley va filma „unul dintre cele mai mari evenimente europene de marionete”, care are loc în Craiova, în perioada 25 august - 1 septembrie.

Lia Olguța Vasilescu a anunțat că s-a întâlnit, în sediul primăriei din oraș, cu jurnalistul britanic, care are și cetățenie română, din noiembrie anul trecut.

„Charlie Ottley, celebrul jurnalist britanic care s-a îndrăgostit de România și a realizat pentru BBC și Netflix documentarele „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”, mi-a făcut astăzi o vizită la primărie.

El a sosit în Craiova pentru a filma festivalul Puppets Occupy Street care a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai mari evenimente europene de marionete. În discuția pe care am avut-o mi-a mărturisit că e păcat că România nu se preocupă mai mult de turism, fiindcă avem o țară minunată, iar Craiova este un oraș cu clădiri vechi extraordinar de frumoase, cu interioare care merită văzute de cât mai mulți vizitatori.

A profitat de ocazie pentru a filma și sălile primăriei pe care o va prezenta în unul dintre viitoarele lui documentare despre țara noastră”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Jurnalistul britanic care s-a îndrăgostit de România a aplicat și a obținut anul trecut cetățenia română. Realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” este și cetățean de onoare al orașului Brașov.

„Sunt atât de fericit şi recunoscător pentru toţi romanii care m-au susţinut în cei 15 ani de când lucrez în România. Şi, cel mai important lucru pentru mine este că ar putea reprezenta un exemplu pentru românii care trăiesc în diaspora. Sunt un englez care vine si iubeşte Romania şi vrea să fie un cetăţean român. România are din ce în ce mai mult de oferit în fiecare an”, a spus Ottley în ziua în care a depus jurământul de credință.

Festivalul „Puppets Occupy Street” a început la Craiova

Festivalul internațional Puppets Occupy Street” este la cea de-a 13-a ediție. Din 25 august, Craiova a devenit o scenă în aer liber.

Artiști din 16 țări aduc în oraș spectacole, parade, concerte și ateliere pentru toate vârstele.

Evenimentul a început cu o paradă a păpușilor gigant pe Calea Unirii, urmată de acrobații la înălțime și un spectacol cu artificii.

Festivalul, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri, se va încheia pe 1 septembrie, cu Parada Păpușilor.