Charley Ottley este cetăţean român. Realizatorul documentarelor Wild Carpathia a depus jurământul de credinţă

<1 minut de citit Publicat la 16:02 06 Noi 2025 Modificat la 16:02 06 Noi 2025

Charley Ottley a obținut cetățenia română.

Jurnalistul britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română și a depus, joi, jurământul de credință. Ceremonia de depunere a jurământului de credinţă faţă de România a avut loc la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Alături de Charley Ottley au depus jurământul mai mulţi străini care au obţinut cetăţenia română.

Realizatorul documentarelor Wild Carpathia este deja cetățean de onoare al orașului Brașov.

„Prin documentarele sale de excepţie - 'Wild Carpathia' şi 'Flavours of Romania' - a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României”, a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel.

Charley Ottley a vizitat pentru prima dată România în 2011, iar de atunci se întoarce în fiecare an. În vara lui 2017, a fost aplaudat la scenă deschisă de reprezentanţii a 193 de ţări după ce a prezentat la sediul ONU din New York un episod din Wild Carpathia.