Charley Ottley, realizatorul documentarelor Wild Carpathia, a obținut cetățenia română. Jurnalistul depune jurământul pe 6 noiembrie

Charley Ottley a vizitat pentru prima dată România în 2011, iar de atunci se întoarce în fiecare an.Foto: Agerpres

Jurnalistul britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, la aproape două luni de când ministrul Economiei, Radu Miruță, acuza că dosarul producătorului de film se „plimbă prin hățișul birocratic”. Realizatorul documentarelor Wild Carpathia, care este deja cetățean de onoare al orașului Brașov, va depune jurământul la data de 6 noiembrie, relatează Agerpres.

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) anunţă că pe 6 noiembrie, la sediul său, are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România de către mai mulţi străini care au obţinut cetăţenia română.



„Solemnitatea sesiunii (...) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice”, a informat, luni, ANC.



Potrivit sursei citate, în cadrul ceremoniei solemne vor depune jurământul şi persoane care au contribuit în mod deosebit la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, precum Charley Ottley, care a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea turismului, culturii şi patrimoniului natural al ţării la nivel mondial.



„Prin documentarele sale de excepţie - 'Wild Carpathia' şi 'Flavours of Romania' - a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României”, a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel.

Charley Ottley a vizitat pentru prima dată România în 2011, iar de atunci se întoarce în fiecare an. În vara lui 2017, a fost aplaudat la scenă deschisă de reprezentanţii a 193 de ţări după ce a prezentat la sediul ONU din New York un episod din Wild Carpathia.