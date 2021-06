Șofer român de TIR, condamnat în Franța pentru contrabandă de țigări și tutun: "Mi-au pus arma la tâmplă. M-a obligat mafia"

Șoferul român în vârstă de 57 de ani a fost verificat pe autostradă, lângă Ghyvelde, în direcția Belgia-Franța. În interiorul camionului său au fost găsite 490 kg de țigări și 1.272 kg de tutun.

Autoritățile au considerat că bărbatul trebuie să fie arestat preventiv după ce nu a prezentat acte doveditoare pentru marfă.

În fața instanței, românul a susținut că i s-a pus arma la tâmplă într-o parcare din Belgia și că a fost obligat să transporte încărcătura de contrabandă:

"Mai mulți străini m-au abordat într-o parcare din Belgia și mi-au cerut să adaug câțiva paleți la încărcătura mea. Mi-au pus o armă la tâmplă și m-au amenințat că mă vor ucide. După ce am plecat, am fost însoțit de alte două mașini. Am crezut că este mafia belgiană sau franceză.”

Judecătorii au considerat motivarea bărbatului ”absurdă” și l-au găsit vinovat, transmite stiridiaspora.ro.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal