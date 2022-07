O nouă țeapă căreia îi cad victime românii în Grecia: "Îmi pare rău pentru voi, dragilor..."

De exemplu, o turistă povestește cum a fost țepuit în stațiunea Lefkada din Grecia cu o simplă porție de ciorbă de pește. Mai exact, în meniu nu era trecut prețul, iar când a venit nota de plată surpriza a fost una total neplăcută. .

Totul a fost relatat pe grupul de Facebook ”Forum Lefkada” destinat turiștilor români din Grecia. Românca s-a oprit să mănânce alături de familie o porție de ciorbă, la o tavernă din Nydri, Lefkada. Prețul acesteia nu era trecut în meniu, dar asta nu i-a oprit să o comande și nici pe gazde să o servească.

Când a venit nota de plată, turista a aflat că trebuie să plătească 18 euro pentru o singură porție. Așadar un preț exorbitant, în condițiile în care în România o simplă ciorbă variază între 10 și 25 de lei.

”Îmi pare rău pentru voi dragilor, dar că sa vă consolam și noi am avut o experiență urâtă azi la taverna Elena din Nydri. Am vrut să mâncăm o ciorba de pește, era trecută în meniu, dar fără preț, am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât e porția. Surpriza a fost la final…..18 euro porția…”, a scris românca pe grupul de Facebook, Forum Lefkada.