Tragedia Caracal. Ipoteză halucinantă lansată de un criminalist: „Eu vă spun ce am văzut direct pe teren. Corpul nu a fost ars complet”

Sursă foto: captură Antena 3

Ipoteză anchetatorilor in cazul Alexandrei Măceșanu este demontată de unul dintre cei mai buni specialiști în domeniu din Romnia.

Valentin Sitaru, fost şef al echipelor de cercetare la faţa locului în anchete complicate, cum ar fi incendiile de la Maternitate Giuleşti şi din clubul Colectiv, susține că ar fi fost imposibil ca oasele mari să ardă complet în butoiul improvizat din curtea lui Gheorghe Dincă.

„Certitudini ce avem în acest caz? S-a stabilit locul de unde a sunat fata, s-a stabilit că telefonul aparține Alexandrei și s-a stabilit, prin recunoașterea vocii de către părinți, că Alexandra ar fi sunat. Ar mai fi mașina autorului. Probațiune directă prea puțină. Da, s-au găsit niște oase. Că aparțin sau nu Alexandrei, deocamdată am înțeles că sunt rezultate preliminare. Că ai găsit niște oase nu înseamnă că ai găsit tot corpul. Am fost la o groază de incendii, eu vă spun ce am văzut pe teren. Oasele mari niciodată nu au fost arse complet. Cadavrul nu a fost ars complet. A rămas mandibula, au rămas oasele mari”, a declarat Valentin Sitaru pentru Antena 3.

