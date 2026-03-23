Trei copii au malarie, la Iași. Au fost transferați la "Matei Balș". Ce a aflat ministrul Alexandru Rogobete despre pacienți

1 minut de citit Publicat la 18:41 23 Mar 2026 Modificat la 18:47 23 Mar 2026

Test de sânge pentru malarie. Cei trei minori s-au întors recent dintr-o zonă din Africa unde această boală este endemică. Foto: Getty Images

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni că au fost confirmate trei cazuri suspecte de malarie la minori.

Aceștia au fost evaluați într-o unitate medicală din municipiul Iași.

Potrivit ministrului, este vorba despre trei copii din aceeași familie, cu vârste de 1 an și 6 luni, 3 ani și 5 ani.

Aceștia s-au întors recent dintr-o călătorie în Africa, unde s-au aflat într-o zonă endemică pentru malarie.

''Doi dintre aceștia au fost diagnosticați prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment.

Debutul simptomelor a inclus manifestări digestive (diaree, vărsături), urmate de febră, în cazul a doi dintre copii, iar pentru cel de-al treilea simptomatologia este ușoară, de tip respirator.

Starea generală a pacienților este stabilă", a scris ministrul pe Facebook.

Pacienții minori au fost transferați la Institutul "Matei Balș"

El a precizat că, potrivit procedurilor medicale și epidemiologice în vigoare, s-a dispus transferul tuturor pacienților către Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", în vederea confirmării diagnosticului, inițierii tratamentului specific și monitorizării evoluției.

Direcția de Sănătate Publică a fost informată, iar ancheta epidemiologică este în desfășurare.

Malaria este o boală transmisă prin înțepătura unor țânțari infectați (Anopheles), specifici zonelor tropicale și subtropicale, precum multe teriorii din Africa.

Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau prin activități obișnuite din comunitate.